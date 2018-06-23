Расходы на утилизацию мусора лягут на плечи жильцов 23 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

За мусор харьковчанам придется платить больше, поскольку в тариф, помимо сбора, транспортировки и захоронения, теперь еще намерены включить утилизацию и переработку бытовых отходов.

Высокие чиновники снова решили заглянуть в карман рядового украинца, переложив на его плечи расходы на утилизацию и переработку бытовых отходов.



Как заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, введение модели раздельного сбора мусора предусматривает повышение тарифов. Поскольку каждый гражданин сейчас платит за сбор, транспортировку и захоронение, но не за утилизацию и переработку бытовых отходов.



— Если речь идет о раздельном сборе мусора, то бумага, металл, пластик или дерево – это те ресурсы, которые компании могут забирать бесплатно, и граждане не будут за это платить. Но есть какая-то часть мусора, за которую надо заплатить. Я понимаю, что это непопулярное решение, но мы должны быть готовы к повышению цены, — сказал он.

Эксперт со вопросам ЖКХ Евгений Лисичкин напомнил, что на сегодняшний день в Харькове вывозом и захоронением твердых бытовых отходов занимается коммунальное предприятия «КВБО».



— Установлены следующие тарифы на вывоз и захоронение мусора: для населения 55,56 грн за кубический метр; для бюджетных организаций – 60,84 грн/м3 и для прочих потребителей – 79,32 грн/м3, — говорит эксперт. – При этом тариф на вывоз крупногабаритного мусора для населения составляет 126,65 грн/м3, для бюджетных организаций – 1938,81 грн/м3, для прочих потребителей – 180,92 грн/м3. Доля захоронения мусора в тарифе составляет всего процентов десять. Основная сумма взимается за перевозку.



При этом установлены нормы мусора, которое производят населения или организации.

— Так, для населения это 2,15 м3 на человека в год бытовых отходов и 0,15 м3 в год – крупногабаритных, — уточняет Евгений Лисичкин.



В результате несложных расчетов получается, что в месяц вывоз и захоронение мусора обходится в 11 гривен 54 копейки на человека – это общая сумма, в которую входит и крупногабаритный мусор в том числе.



По мнению Евгения Лисичкина, включение в тариф для населения расходов на переработку бытовых отходов – в общем-то, правильное решение.



— Главное, чтобы все было прозрачно и можно было проверить себестоимость тарифа на адекватность, — говорит эксперт.