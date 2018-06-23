Харьков

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Расходы на утилизацию мусора лягут на плечи жильцов

Расходы на утилизацию мусора лягут на плечи жильцов
Расходы на утилизацию мусора лягут на плечи жильцов За мусор харьковчанам придется платить больше, поскольку в тариф, помимо сбора, транспортировки и захоронения, теперь еще намерены включить утилизацию и переработку бытовых отходов.
Высокие чиновники снова решили заглянуть в карман рядового украинца, переложив на его плечи расходы на утилизацию и переработку бытовых отходов.

Как заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, введение модели раздельного сбора мусора предусматривает повышение тарифов. Поскольку каждый гражданин сейчас платит за сбор, транспортировку и захоронение, но не за утилизацию и переработку бытовых отходов.

— Если речь идет о раздельном сборе мусора, то бумага, металл, пластик или дерево – это те ресурсы, которые компании могут забирать бесплатно, и граждане не будут за это платить. Но есть какая-то часть мусора, за которую надо заплатить. Я понимаю, что это непопулярное решение, но мы должны быть готовы к повышению цены, — сказал он.
Эксперт со вопросам ЖКХ Евгений Лисичкин напомнил, что на сегодняшний день в Харькове вывозом и захоронением твердых бытовых отходов занимается коммунальное предприятия «КВБО».

— Установлены следующие тарифы на вывоз и захоронение мусора: для населения 55,56 грн за кубический метр; для бюджетных организаций – 60,84 грн/м3 и для прочих потребителей – 79,32 грн/м3, — говорит эксперт. – При этом тариф на вывоз крупногабаритного мусора для населения составляет 126,65 грн/м3, для бюджетных организаций – 1938,81 грн/м3, для прочих потребителей – 180,92 грн/м3. Доля захоронения мусора в тарифе составляет всего процентов десять. Основная сумма взимается за перевозку.

При этом установлены нормы мусора, которое производят населения или организации.
— Так, для населения это 2,15 м3 на человека в год бытовых отходов и 0,15 м3 в год – крупногабаритных, — уточняет Евгений Лисичкин.

В результате несложных расчетов получается, что в месяц вывоз и захоронение мусора обходится в 11 гривен 54 копейки на человека – это общая сумма, в которую входит и крупногабаритный мусор в том числе.

По мнению Евгения Лисичкина, включение в тариф для населения расходов на переработку бытовых отходов – в общем-то, правильное решение.

— Главное, чтобы все было прозрачно и можно было проверить себестоимость тарифа на адекватность, — говорит эксперт.

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