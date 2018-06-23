Гарантом суверенитета будут сильная армия и нейтралитет 23 июня 2018 г. Мирослава Лебедь 0 1

Один из лидеров оппозиции Александр Вилкул сравнил закон о национальной безопасности с недавно принятым законом о деоккупации Донбасса. Оба закона он считает бессмысленными.

21 июня 2018 года Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект закона (№8068) о национальной безопасности.



Александр Вилкул отметил, что этот закон «вопреки Декларации о суверенитете Украины заявляет вектором движения и целью вступление в НАТО».



– А что делать с 50% жителей нашей страны, которые не считают, что мы должны становиться членами какого-то военно-политического блока и принимать участие в вооруженных конфликтах во всем мире за те интересы, которые нас не касаются? – спрашивает оппозиционер.



Политик подчеркнул, что «Оппозиционный блок» считает, что единственной эффективной моделью для нас является такая модель, как в Швеции, Австрии, Финляндии, Швейцарии – с сильной армией и постоянным нейтралитетом. По его мнению, Украина не должна быть площадкой для конфликтов крупных геополитических игроков и стать восточноевропейской Швейцарией.