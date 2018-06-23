Шенгенские визы могут подорожать 23 июня 2018 г. Альбина Конь 0 0

Евросоюз готовится внести изменения в Шенгенский кодекс. Послы ЕС одобрили проект реформы, теперь его должен рассмотреть Европарламент вместе с Советом ЕС.

Как сообщается на сайте Совета ЕС, будет проведена модернизация визовой политики ЕС, что позволит повысить безопасность и расширить имеющиеся инструменты для решения проблем миграции.



Стоимость въездных документов будет увеличена с 60 до 80 евро, чтобы государства-члены Евросоюза могли в большей мере покрывать расходы на оформление виз.



Согласно готовящейся реформе, заявки на получение виз можно будет подавать в период до шести месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки. Реформа предусматривает установление между странами ЕС «согласованного подхода к выдаче многократных въездных виз для постоянных путешественников с положительной историей». Период, на который европейские власти могут выдать им «шенген», может постепенно увеличиться от одного до пяти лет.



"Эффективное управление миграцией включает в себя обеспечение того, чтобы входящие в ЕС государства могли выслать тех, кто не имеет права на пребывание", - говорится в сообщении совета.



Новые правила оформления виз "предоставят еще один инструмент для ответа на действия тех третьих стран, которые не хотят возвращать своих собственных граждан".