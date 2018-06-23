Мир

  • 286
    •  / 

Шенгенские визы могут подорожать

Шенгенские визы могут подорожать
Евросоюз готовится внести изменения в Шенгенский кодекс. Послы ЕС одобрили проект реформы, теперь его должен рассмотреть Европарламент вместе с Советом ЕС.
Как сообщается на сайте Совета ЕС, будет проведена модернизация визовой политики ЕС, что позволит повысить безопасность и расширить имеющиеся инструменты для решения проблем миграции.

Стоимость въездных документов будет увеличена с 60 до 80 евро, чтобы государства-члены Евросоюза могли в большей мере покрывать расходы на оформление виз.

Согласно готовящейся реформе, заявки на получение виз можно будет подавать в период до шести месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки. Реформа предусматривает установление между странами ЕС «согласованного подхода к выдаче многократных въездных виз для постоянных путешественников с положительной историей». Период, на который европейские власти могут выдать им «шенген», может постепенно увеличиться от одного до пяти лет.

"Эффективное управление миграцией включает в себя обеспечение того, чтобы входящие в ЕС государства могли выслать тех, кто не имеет права на пребывание", - говорится в сообщении совета.

Новые правила оформления виз "предоставят еще один инструмент для ответа на действия тех третьих стран, которые не хотят возвращать своих собственных граждан".

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2623.89 грн
100 EUR 3056.31 грн
10 RUB 4.1491 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи