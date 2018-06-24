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Дело харьковского педофила направлено в суд

Дело харьковского педофила направлено в суд
Харьковская местная прокуратура № 3 направила в суд акт в отношении 56-летнего харьковчанина, который обвиняется в развращении малолетних. 
По информации руководителя местной прокуратуры Руслана Скуратовича, жертвами мужчины стали трое мальчиков в возрасте 10, 11 и 12 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В результате досудебного расследования установлено, что первой жертвой стал 11-летний мальчик. Мужчина увидел ребенка у школы летом 2016 года. Тогда мальчик учился в первом классе. Взрослый сначала просто поговорил с ним. В разговоре выяснив, что он из многодетной семьи, которая находится в тяжелом материальном положении, пригласил в гости, обещал дать денег. Впоследствии, убедившись, что мальчик ему доверяет, стал чаще приглашать домой и совершать развратные действия – просматривать с ребенком порнографическое видео, прикасаться, пытаться снять одежду.

Уже в январе 2017 года злоумышленник познакомился с младшим братом первой жертвы. Действовал по отработанной схеме: сначала втирался в доверие, а потом развращал. В обоих случаях за молчание платил небольшие деньги.

Развратные действия продолжались, пока в апреле этого года не разгорелся скандал в бассейне. Подозреваемый наблюдал за тренировками детской группы. По окончании занятий он шел за мальчиками в душевую или раздевалку и подглядывал за детьми. Несколько раз заводил беседу с ребенком, пытаясь развращать его. Однако мальчик испугался, убежал из раздевалки и рассказал все матери. Женщина вызвала полицию.

Сейчас педофил находится под стражей. За подобные преступления предусмотрено наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.

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