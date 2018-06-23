Общество

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В детсаду отремонтировали бассейн и актовый зал

В детсаду отремонтировали бассейн и актовый зал
Детский сад в селе Глушковка Купянского района постепенно приобретает приличный вид. В этом году здесь восстановили бассейн и отремонтировали актовый зал.
В декабре 2017 года в детском саду открыли третью - дополнительную - группу, благодаря чему удалось решить вопрос дошкольного образования не только для детей из Глушковки, но и соседних сел - Кругляковка и Сеньковка. Малышей из этих населенных пунктов в сад подвозит автобус - отдельно от школьников. Средства на восстановление и развитие учреждения привлекли из разных источников: областного и местного бюджета, Международного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и от спонсоров.

– Мы действительно достигаем реальных результатов только тогда, когда объединяем усилия, - отметила глава ХОГА Юлия Светличная во время посещения Купянского района. - Открытие новой группы в этом детском саду стало возможным только благодаря объединению усилий международной организации, меценатов, местных бюджетов и помощи всего родительского коллектива.

В течение 2017 года в детском саду капитально отремонтировали помещения для открытия 3-й группы, методический кабинет, лестницы, установили спортивно-игровую площадку.

Также приобрели все необходимое - от постельного белья и посуды до мебели. Новая группа детсада стала первой среди дошкольных учреждений Купянского района, которая отвечает потребностям детей с инвалидностью. Здесь обустроены пандус и кнопка вызова. В штатное расписание ДОУ ввели должность психолога. На данный момент заведение посещает один ребенок с особыми потребностями.

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