Карпаты завалило снегом: спасатели эвакуировали отдыхающих 23 июня 2018 г. источник 0 0

Сегодня, 23 июня, высокогорный горнолыжный курорт Драгобрат на Закарпатье засыпало снегом.

Деревья, кусты и землю покрыло толстым слоем снега. Столбик термометра здесь в данный момент достиг отметки в 4 градуса тепла, поэтому вскоре снег может растаять, сообщает ТСН.



Синоптики прогнозируют сильный утренний дождь, который во второй половине дня усилится еще и грозами.



Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, снег также зафиксирован на горе Поп Иван.



"По состоянию на 8:00 23 июня 2018 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер, температура окружающей среды 0 ° С. Падает снег", - говорится в сообщении.



Кроме того, из-за резкого понижения температуры выпал снег на высокогорьев Раховском районе Закарпатской области.



Как сообщил председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, вблизи горы Близница на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достиг несколько сантиметров толщиной.



«В этой местности оказался детский палаточный лагерь, в котором отдыхают 27 детей (впоследствии в эфире "112.ua" он уточнил, что в лагере находятся 25 детей и двое взрослых, - ред). На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в низменные населенные пункты района. По состоянию на 8 часов утра температура воздуха на высокогорье составляет около 1 градуса тепла», - написал Москаль.



Также Москаль рассказал, что на место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, и в ближайшие часы они будут доставлены в низинные населенные пункты района.



По данным пресс-службы ГСЧС в Закарпатской области, 23 июня в 05:55 поступило сообщение о том, что из-за снижения температуры воздуха и выпадения мокрого снега на высокогорье группа туристов из 35 человек (из них 27 детей) требует сопровождения с г. Близница, Раховского района.



Для оказания помощи привлечены спасатели в составе пяти человек личного состава и одной единицы техники.