Известный дирижер завершил сезон в Харькове 24 июня 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Накануне, 22 июня, в Доме Алчевских Молодежный академический симфонический оркестр “Слобожанский” под управлением дирижера из Норвегии Романа Резника сыграл концерт «Вершины музыкальной классики», в котором прозвучали произведения Моцарта и Прокофьева.

После успешного выступления в королевском Альберт-холле Лондона харьковским концертом норвежский дирижер завершит свой концертный сезон, сообщает PR-агентство Bagels&Letters.



Роман Резник говорит, что один из самых знаковых концертов в его жизни состоялся именно в этом сезоне — в составе Филармонического оркестра Осло он выступил на фестивале «Би-би-си промс» в королевском Альберт-холле Лондона, и его исполнение получило высокую оценку в британской прессе.



Несмотря на плотный концертный график, музыкант находит время несколько раз в году выступить в Харькове. Ведь именно здесь он родился и получил музыкальное образование. А одним из его первых учителей был художественный руководитель МАСО «Слобожанский», народный артист Украины Гаррий Абаджян.



Профессор Абаджян считает Резника своим лучшим воспитанником.



– Среди всех моих учеников Роман достиг наибольших успехов, – признается педагог. – Он всегда отличался не только незаурядным талантом, но и целеустремленностью, трудолюбием и буквально «влюбленностью» в фагот.



Несколько лет назад Роман Резник, ведущий фаготист Филармонического оркестра Осло начал заниматься еще и дирижированием.



– Тяга к дирижированию появилась у меня пару лет назад. Играя на протяжении восемнадцати лет в разных оркестрах под руководством различных дирижеров, я часто ловил себя на мысли, что произведение, как по мне, должно исполняться немного иначе, чем в их интерпретации.



Гаррий Абаджян, который внимательно следит за музыкальной карьерой своего ученика, отмечает, что , благодаря своему таланту и профессиональному отношению к делу, Роман быстро прогрессирует как дирижер.



– В молодежном оркестре мы поддерживаем таланты, делаем все для того, чтобы оркестранты росли и развивались. Проходит время, и наши опытные музыканты начинают помогать уже новому поколению в творческом развитии. Вот и Роман, приезжая в Харьков, всякий раз помогает молодежи. 22 июня под его руководством солировали кларнетисты Владислав Петрик и Лерник Хачатрян, – рассказывает художественный руководитель оркестра. – Для Владислава это будет первое сольное выступление после окончания консерватории, а Лерник, студент этого учебного заведения, сыграет соло с оркестром впервые.



В программе концерта прозвучали Симфония № 40 Вольфганга Амадея Моцарта, Сюита из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева и Концерт для двух кларнетов с оркестром чешского композитора Франтишека Крамаржа.



– Моцарт и Прокофьев – гениальные композиторы, – заметил Роман Резник, характеризуя программу концерта. – Знаменитая сороковая симфония Моцарта, наверное, самое популярное его произведение, но также одно из самых сложных для исполнения. Музыка сюиты из балета "Ромео и Джульетта" известна своей красотой, но требует большой фантазии, чтобы отобразить с помощью оркестра действие балета. Поэтому сочетание двух гениальных композиторов очень интересно.



А следующее выступление оркестра “Слобожанский” пройдет в будущую пятницу, 29 июня, напоминает PR-агентство Bagels&Letters. Это будет закрытие концертного сезона, на котором молодежный оркестр снова сыграет музыку Моцарта и Прокофьева, но это будут уже другие произведения - Симфония № 39 и Симфония № 5 соответственно. Дирижировать оркестром в этот раз будет дирижер из Киева Петр Товстуха.