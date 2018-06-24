Культура

  • 163
    •  / 

Известный дирижер завершил сезон в Харькове

Известный дирижер завершил сезон в Харькове
Накануне, 22 июня, в Доме Алчевских Молодежный академический симфонический оркестр “Слобожанский” под управлением дирижера из Норвегии Романа Резника сыграл концерт «Вершины музыкальной классики», в котором прозвучали произведения Моцарта и Прокофьева.
После успешного выступления в королевском Альберт-холле Лондона харьковским концертом норвежский дирижер завершит свой концертный сезон, сообщает PR-агентство Bagels&Letters. 

Роман Резник  говорит, что один из самых знаковых концертов в его жизни состоялся именно в этом сезоне — в составе Филармонического оркестра Осло он выступил на фестивале «Би-би-си промс» в королевском Альберт-холле Лондона, и его исполнение получило высокую оценку в британской прессе.

Несмотря на плотный концертный график, музыкант находит время несколько раз в году выступить в Харькове. Ведь именно здесь он родился и получил музыкальное образование. А одним из его первых учителей был художественный руководитель МАСО «Слобожанский», народный артист Украины Гаррий Абаджян.

Профессор Абаджян считает Резника своим лучшим воспитанником.

– Среди всех моих учеников Роман достиг наибольших успехов, – признается педагог. – Он всегда отличался не только незаурядным талантом, но и целеустремленностью, трудолюбием и буквально «влюбленностью» в фагот. 

Несколько лет назад Роман Резник, ведущий фаготист Филармонического оркестра Осло начал заниматься еще и дирижированием.

– Тяга к дирижированию появилась у меня пару лет назад. Играя на протяжении восемнадцати лет в разных оркестрах под руководством различных дирижеров, я часто ловил себя на мысли, что произведение, как по мне, должно исполняться немного иначе, чем в их интерпретации.

Гаррий Абаджян, который внимательно следит за музыкальной карьерой своего ученика, отмечает, что , благодаря своему таланту и  профессиональному отношению к делу, Роман быстро прогрессирует как дирижер.

– В молодежном оркестре мы поддерживаем таланты, делаем все для того, чтобы оркестранты росли и развивались. Проходит время, и наши опытные музыканты начинают помогать уже новому поколению в творческом развитии. Вот и Роман, приезжая в Харьков, всякий раз помогает молодежи. 22 июня под его руководством солировали кларнетисты Владислав Петрик и Лерник Хачатрян,  – рассказывает художественный руководитель оркестра. – Для Владислава это будет первое сольное выступление после окончания консерватории, а Лерник, студент этого учебного заведения, сыграет соло с оркестром впервые.

В программе концерта прозвучали Симфония № 40 Вольфганга Амадея Моцарта, Сюита из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева и Концерт для двух кларнетов с оркестром чешского композитора Франтишека Крамаржа.

– Моцарт и Прокофьев – гениальные композиторы, – заметил Роман Резник, характеризуя программу  концерта. – Знаменитая сороковая симфония Моцарта, наверное, самое популярное его произведение, но также одно из самых сложных для исполнения. Музыка сюиты из балета "Ромео и Джульетта" известна своей красотой, но требует большой фантазии, чтобы отобразить с помощью оркестра действие балета. Поэтому сочетание двух гениальных композиторов очень интересно.

А следующее выступление оркестра “Слобожанский” пройдет в будущую пятницу, 29 июня, напоминает PR-агентство Bagels&Letters. Это будет закрытие концертного сезона, на котором молодежный оркестр снова сыграет музыку Моцарта и Прокофьева, но это будут уже другие произведения - Симфония № 39 и Симфония № 5 соответственно. Дирижировать оркестром в этот раз будет дирижер из Киева Петр Товстуха.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3056.31 грн
10 RUB 4.1491 грн
100 USD 2623.89 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи