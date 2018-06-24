Не вредно ли часто есть мороженое 24 июня 2018 г. Анна Борисова 0 0

Мой муж и внук очень любят мороженое. Раньше было несколько видов мороженого, единая рецептура - и все было понятно. Сегодня же от количества наименований мороженого в глазах рябит. У меня такой вопрос: не вредно ли часто есть мороженое?



Валентина Седых

Мороженое – это один из самых популярных десертов, особенно его любят дети. Конечно же, популярность этого лакомства значительно возрастает летом. Некоторые лор-врачи даже рекомендуют давать детям мороженое с целью профилактики - этот продукт закаливает горло и делает его слизистую менее чувствительной к перепадам температур, говорит семейный врач Татьяна Романенко.



Выбирая мороженое, лучше отдавать предпочтение известным торговым маркам, а при возникновении сомнений изучить состав продукта на этикетке. Качественное мороженое не вредно. Однако чрезмерно увлекаться им не стоит. Ведь в состав многих продуктов входят искусственные амортизаторы и подсластители. Большое количество сахара приводит к диабету, росту давления. При избытке сахара у детей может нарушаться концентрация внимания, развиваться гиперактивность.



Людям с нарушениями работы ЖКТ, при проблемах с желчным и поджелудочной лучше воздержаться от этого лакомства. Диабетикам нужно выбирать продукт на основе фруктозы, советует специалист.



В качественном мороженом содержится большое количество ценных для организма веществ: аминокислоты белка, различные жирные кислоты, минеральные соли, ферменты, а также более 20 различных витаминов, магний, калий, железо и фосфор.



Существуют разные виды мороженого, отличающиеся составом и калорийностью, поэтому на вопрос: «Сколько мороженого можно съедать без вредя для здоровья?», точно ответить нельзя.