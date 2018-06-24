Как выбрать не червивую черешню 24 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

На дворе – июнь, и харьковские прилавки буквально ломятся от изобилия ягод. Одновременно поспело все – и черешня, и вишни, и абрикосы, и малина, и крыжовник, и черная смородина. Как же правильно выбирать черешню, чтобы была свежей, сладкой и не червивой?

Черешню лучше покупать на рынке. Даже в больших супермаркетах выбор очень скудный или его вообще нет. Продавать ягоды в больших магазинах не очень выгодно. На базаре же найдете продукцию посвежее, подешевле и в ассортименте на любой вкус.



Черешня имеет огромное многообразие сортов: отличается в размере, цвете и вкусе. Обычно чем темнее ягода, тем слаще. Однако сильно темная может показаться немного приторной. Желтая - на вкус нежная, умеренно сладкая, хорошо подойдет аллергикам.



Чтобы правильно выбрать черешню, попробуйте ее на ощупь – она не должна быть сильно твердой или мягкой. Смотрите, чтобы была созревшей, но не перезревшей. Не должно быть никаких потеков. Окраска плода должна быть блестящей. Ягода обязательно должна продаваться с черешками (так она дольше сохранится). Если присутствует липкость, то, скорее всего, она уже несвежая.



Обязательно попробуйте на вкус и запах. При специфическом запахе брожения покупку даже не стоит рассматривать – уже началась интенсивная порча.



Определить червивость черешни можно простым способом. Возьмите одну самую спелую или лучше даже переспелую ягоду и посмотрите, что там внутри. Если есть червячок, то вся черешня может быть червивой. Кроме того, ягода с червячком на ощупь более мягкая и темная, она как бы «съедена» изнутри. При этом не забывайте, что червячки – хорошие специалисты по определению наличия химикатов, и это может помочь при определении натуральности продукта.



Технология хранения черешни такая же, как и у вишни. Но необходимо знать, что срок ее хранения меньше, чем у вишни -- примерно 2 недели в то время как вишня хранится около месяца.



Настоятельно рекомендуется никогда не смешивать свежие ягоды с подпорченными, несвежими. Иначе сразу же начнут портиться и свежие. Поэтому перед хранением плоды непременно нужно рассортировать.



Если вы захотите законсервировать черешню, то специалисты советуют выбирать ягоду либо совсем темную, либо со светло-желтой окраской. Без косточек ягоды сохранятся дольше. Черешню можно также подвергнуть сушке, заморозке.