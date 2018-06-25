В Харькове на Салтовке изменилась схема движения транспорта

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры
, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Медицинской.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам.
На этот период высадка и посадка пассажиров некоторых автобусов будет осуществляться на таких остановках:
№10э
- на ост. «Салтовское шоссе»;
№249э
– на ост. «ул. Амосова»;
№105э
– на ост. «Салтовское шоссе», с изменением пути следования: Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту;
№233э
– на ост. «Салтовское шоссе»;
№211э
– на ост. «ул. Амосова», с изменением пути следования: ул. Амосова - ул. Солнечная - ул. Краснодарская и далее по маршруту;
№281э
изменит свой маршрут следующим образом: пр. Юбилейный - Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей - ул. Амосова - ул. Солнечная - ул. Краснодарская - ул. Велозаводская - ул. Амосова - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - пр. Юбилейный и далее по маршруту.