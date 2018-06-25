Харьков

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В Харькове на Салтовке изменилась схема движения транспорта

В Харькове на Салтовке изменилась схема движения транспорта
Движение транспорта по ул. Медицинской, на участке от Салтовского шоссе до ул. Амосова, запрещено до 17:00 25 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Медицинской.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам.

На этот период высадка и посадка пассажиров некоторых автобусов будет осуществляться на таких остановках:

№10э - на ост. «Салтовское шоссе»;

№249э – на ост.  «ул. Амосова»;

№105э – на ост. «Салтовское шоссе», с изменением пути следования: Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей и далее по маршруту;

№233э – на ост. «Салтовское шоссе»;

№211э – на ост. «ул. Амосова», с изменением пути следования: ул. Амосова - ул. Солнечная - ул. Краснодарская и далее по маршруту;

№281э изменит свой маршрут следующим образом: пр. Юбилейный - Салтовское шоссе - пр. Тракторостроителей - ул. Амосова - ул. Солнечная - ул. Краснодарская - ул. Велозаводская - ул. Амосова - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - пр. Юбилейный и далее по маршруту.

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