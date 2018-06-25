В Харькове на Салтовке изменилась схема движения транспорта 25 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение транспорта по ул. Медицинской, на участке от Салтовского шоссе до ул. Амосова, запрещено до 17:00 25 июня.