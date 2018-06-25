Школьники придумали, чем занять себя летом

Новый школьный стадион, IT-обучение и курсы школьного самоуправления — три проекта школьников из Харькова и области будут реализованы уже этим летом.

Реализуется в три этапа



Первый этап - трехдневная образовательная сессия практического лидерства и проектного мышления, на которой молодежь создает собственные проекты, лучшие из которых будут профинансированы.

Второй этап - реализация лучших проектов в селах.

Третий этап - анализ результатов, обсуждение эффективности работы с сельской молодежью в образовательно-проектном формате. Первый этап - трехдневная образовательная сессия практического лидерства и проектного мышления, на которой молодежь создает собственные проекты, лучшие из которых будут профинансированы.Второй этап - реализация лучших проектов в селах.Третий этап - анализ результатов, обсуждение эффективности работы с сельской молодежью в образовательно-проектном формате.

Завершился первый этап образовательно-проектного курса «Подъем». В нем приняли участие 120 молодых людей из сел Хмельницкой, Винницкой, Харьковской и Полтавской областей. По итогам обучения молодежь в командах разработала 21 проект для развития своих общин. 11 лучших проектов, направленных на решение проблем по благоустройству, экологии, образования, культуры, спорта, помощи пожилым людям и детям с особыми потребностями, молодежь внедрит в течение этого лета. Три из них инициировали школьники Харькова и области.— Школьники из села Новый Мерчик Валковского района предложили проект «Ворд оф технолоджи», который предусматривает проведение в школе IT-курсов. Уже договорились с преподавателем. И теперь им необходимы средства на компьютерную технику – ноутбуки, сканер. Хотят организовать бесплатный кружок для школьников , — рассказала «Вечернему Харькову» руководитель проекта «Подъем» Лилия Марачканец. – Детки из Коломакского УВК решили сделать в своей школе новое футбольное поле, потому что старое пришло в негодность. Они хотят его облагородить – поставить ворота, обновить покрытие, сделать трибуны и т.д. А затем проводить там мастер-классы по футболу и соревнования между детьми громады. И две харьковчанки – Дарья Шевченко из 152-й гимназии и Валерия Босенко из 72-й школы – предложили проект по школьному самоуправлению – командное обучение для учеников 5-11 классов , чтобы активизировать молодежь на реализацию хороших, добрых дел. Они будут учиться коммуницировать, писать проекты. Эти девчонки сами уже научилась писать проекты и теперь хотят передать опыт другим школьникам. Они надеются, что после обучения и тренингов дети придумают свои проекты и тоже смогут их реализовать. Ученицы рассчитывают охватить обучением порядка 30 школ Харькова.По словам Лилии Марачканец, дети сами прописывают бюджет, материалы, товары – то есть все, что им необходимо для реализации своего проекта.— Мы закупаем необходимое и передаем. Максимальная сумма на реализацию проекта выделялась в размере 50 тысяч гривен, а в среднем – 30-35 тысяч. Харьковские школьницы на реализацию своей идеи попросили всего пять тысяч гривен. Они рассчитывают проводить встречи, круглые столы — поэтому понадобится какой-то раздаточный материал, канцелярия, бумага, маркеры и т.д. А тренеры нашей академии лидерства будут проводить занятия бесплатно, — рассказывает руководитель проекта. — Безусловно мы помогаем и с организационной точки зрения. Допустим, школьники просят нас: давайте пойдем вместе в сельский совет и поговорим с сельским голосовой. Или, например, хотят подключить взрослых к проведению уборки.По словам Лилии Марачканец, на конкурс поступило немало очень интересных проектов от украинских школьников.— Мне, например, запомнился проект школьника из Львовской области «Живой звук», предполагающий создание оборудованного класса для слабослышащих детей – со специальными приборами, которые помогут таким детям слышать и обучаться. Ведь слабослышащие дети, проживающие в селах, по-прежнему обделены вниманием государства. Меня поразило, что дети вообще занялись такой проблемой, — рассказывает Лилия. — Еще один интересный проект – тоже из Львовской области. Ребята придумали открыть социальные парикмахерские для пожилых людей. Тщательно подошли к его разработке — созванивались с соцслужбами, местными властями, какими-то организациями, уточняли, спрашивали… Интересная идея поступила от детей из Полтавской области. Они хотят сделать разноцветное освещение на одной из улиц своих сел, чтобы привнести больше красок и позитива в сельскую жизнь. Они поставят фонари и раскрасят лампочки и столбы в разные цвета – получится некая арт-улица.По словам Лилии Марачканец, было очень много предложений по трудоустройству, по детским площадкам, по пляжам.— Дети поднимали серьезные экологические темы – и по расчистке речки, и по уборке мусора, и по уничтожению свалок, облагораживанию этого места, — говорит она.Среди поступивших на конкурс были не просто интересные, но и достаточно масштабные идеи, средств на финансирование которых, к сожалению, в рамках «Подъема» просто не хватает.— Очень жаль, но такие инициативы не прошли. Например, один мальчик предложил перевести свое село на энергоэффективное отопление – отказаться от газа и топить соломой, листьями, пеллетами. Однако проект требует серьезного бюджета, который исчисляется в миллионах гривен. Мы познакомили этого мальчика с нашим экспертом по биоэнергетике, чтобы тот помог ему оформить предложение для участия в другом проекте, — рассказывает руководитель «Подъема».