Школьники придумали, чем занять себя летом

Завершился первый этап образовательно-проектного курса «Подъем». В нем приняли участие 120 молодых людей из сел Хмельницкой, Винницкой, Харьковской и Полтавской областей. По итогам обучения молодежь в командах разработала 21 проект для развития своих общин. 11 лучших проектов, направленных на решение проблем по благоустройству, экологии, образования, культуры, спорта, помощи пожилым людям и детям с особыми потребностями, молодежь внедрит в течение этого лета. Три из них инициировали школьники Харькова и области.
— Школьники из села Новый Мерчик Валковского района предложили проект «Ворд оф технолоджи», который предусматривает проведение в школе IT-курсов. Уже договорились с преподавателем. И теперь им необходимы средства на компьютерную технику – ноутбуки, сканер. Хотят организовать бесплатный кружок для школьников , — рассказала «Вечернему Харькову» руководитель проекта «Подъем» Лилия Марачканец. – Детки из Коломакского УВК решили сделать в своей школе новое футбольное поле, потому что старое пришло в негодность. Они хотят его облагородить – поставить ворота, обновить покрытие, сделать трибуны и т.д. А затем проводить там мастер-классы по футболу и соревнования между детьми громады. И две харьковчанки – Дарья Шевченко из 152-й гимназии и Валерия Босенко из 72-й школы – предложили проект по школьному самоуправлению – командное обучение для учеников 5-11 классов , чтобы активизировать молодежь на реализацию хороших, добрых дел. Они будут учиться коммуницировать, писать проекты. Эти девчонки сами уже научилась писать проекты и теперь хотят передать опыт другим школьникам. Они надеются, что после обучения и тренингов дети придумают свои проекты и тоже смогут их реализовать. Ученицы рассчитывают охватить обучением порядка 30 школ Харькова.
По словам Лилии Марачканец, дети сами прописывают бюджет, материалы, товары – то есть все, что им необходимо для реализации своего проекта.
— Мы закупаем необходимое и передаем. Максимальная сумма на реализацию проекта выделялась в размере 50 тысяч гривен, а в среднем – 30-35 тысяч. Харьковские школьницы на реализацию своей идеи попросили всего пять тысяч гривен. Они рассчитывают проводить встречи, круглые столы — поэтому понадобится какой-то раздаточный материал, канцелярия, бумага, маркеры и т.д. А тренеры нашей академии лидерства будут проводить занятия бесплатно, — рассказывает руководитель проекта. — Безусловно мы помогаем и с организационной точки зрения. Допустим, школьники просят нас: давайте пойдем вместе в сельский совет и поговорим с сельским голосовой. Или, например, хотят подключить взрослых к проведению уборки.
По словам Лилии Марачканец, на конкурс поступило немало очень интересных проектов от украинских школьников.
— Мне, например, запомнился проект школьника из Львовской области «Живой звук», предполагающий создание оборудованного класса для слабослышащих детей – со специальными приборами, которые помогут таким детям слышать и обучаться. Ведь слабослышащие дети, проживающие в селах, по-прежнему обделены вниманием государства. Меня поразило, что дети вообще занялись такой проблемой, — рассказывает Лилия. — Еще один интересный проект – тоже из Львовской области. Ребята придумали открыть социальные парикмахерские для пожилых людей. Тщательно подошли к его разработке — созванивались с соцслужбами, местными властями, какими-то организациями, уточняли, спрашивали… Интересная идея поступила от детей из Полтавской области. Они хотят сделать разноцветное освещение на одной из улиц своих сел, чтобы привнести больше красок и позитива в сельскую жизнь. Они поставят фонари и раскрасят лампочки и столбы в разные цвета – получится некая арт-улица.
По словам Лилии Марачканец, было очень много предложений по трудоустройству, по детским площадкам, по пляжам.
— Дети поднимали серьезные экологические темы – и по расчистке речки, и по уборке мусора, и по уничтожению свалок, облагораживанию этого места, — говорит она.
Среди поступивших на конкурс были не просто интересные, но и достаточно масштабные идеи, средств на финансирование которых, к сожалению, в рамках «Подъема» просто не хватает.
— Очень жаль, но такие инициативы не прошли. Например, один мальчик предложил перевести свое село на энергоэффективное отопление – отказаться от газа и топить соломой, листьями, пеллетами. Однако проект требует серьезного бюджета, который исчисляется в миллионах гривен. Мы познакомили этого мальчика с нашим экспертом по биоэнергетике, чтобы тот помог ему оформить предложение для участия в другом проекте, — рассказывает руководитель «Подъема».
Реализуется в три этапа
Первый этап - трехдневная образовательная сессия практического лидерства и проектного мышления, на которой молодежь создает собственные проекты, лучшие из которых будут профинансированы.
Второй этап - реализация лучших проектов в селах.
Третий этап - анализ результатов, обсуждение эффективности работы с сельской молодежью в образовательно-проектном формате.