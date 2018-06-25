В Украине грядет подорожание хлеба 25 июня 2018 г. Ирина Канунникова 0 0

За батон нового урожая придется выложить на четыре гривны больше. Многим, видимо, придется забыть о сдобных батонах и хлебушке с добавками – остается довольствоваться социальными сортами, цена на которые для харьковчан останется прежней.

По информации начальника отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяны Адаменко, первый урожай пшеницы и ячменя, который уже собрали аграрии Херсонской, Николаевской и Запорожской областей, оказался вдвое ниже прошлогоднего. Связано это с тем, что колос не успел налиться из-за отсутствия дождей.



— Беда с яровыми культурами, особенно ячменем. Из-за поздней сухой весны его недосеяли почти 100 тысяч гектаров. Больше всего пострадала Запорожская область. Там потеряли до 30% ранних зерновых, — отметила Татьяна Адаменко. — В целом по Украине урожай будет меньше на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Есть надежда на западные и северные области. Должна хорошо уродить кукуруза — нынешние дожди ей на пользу.



Из-за погодных условий вполне возможно подорожание хлеба. По словам директора Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, цена батона из нового урожая будет выше на четыре гривны. Мука первого сорта подорожает на три гривны за килограмм, макаронные изделия — на 1,5 грн за килограмм.



— Падение урожая в Украине будет несущественным. Это не спровоцирует дефицита или роста стоимости зерна, потому что почти 70% урожая отправляется на экспорт. Основная причина подорожания в том, что производители хлеба покупают зерно по мировым ценам. Стоимость хлебобулочных изделий в Украине приравнивается к европейской. Сейчас черный хлеб у нас на 10% дешевле, чем в Польше, белый — на 15–20%. Цена перестанет расти, когда достигнет польской отметки, — сказал эксперт.



Но социальный хлеб для харьковчан в течение года в цене, скорее всего, не поднимется.

— Мы договорились, что на протяжении года не будет повышаться цена на десять социальных сортов хлеба, пользующихся наибольшим спросом, – пообещала глава Харьковской области Юлия Светличная в июне этого года.



В свою очередь, председатель Национальной ассоциации промышленного хлебопечения Владимир Мысик отметил, что на ближайшем заседании ассоциации в Харьковской области соответствующее соглашение будет подтверждено производителями хлеба региона.

— Мы подпишем меморандум о формировании региональных запасов пшеницы. Пекари области купят пшеницу, сформировав стопроцентный региональный запас, что позволит не поднимать цены на хлеб в течение целого маркетингового года, – сказал он.