Жестокое убийство в Харькове: подозреваемый задержан (видео) 25 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове патрульные оперативно задержали мужчину, причастного к убийству нескольких человек.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, вызов о совершении убийства на ул. Академика Павлова поступил рано утром 24 июня. По предварительной информации, неизвестный из автоматического оружия убил хозяина квартиры и его жену, с огнестрельным ранением был госпитализирован их 13-летний ребенок.







В результате отработки вызова на ул. Шевченко патрульные остановили автомобиль Volvo, на котором предположительно передвигался гражданин, причастный к убийству. Водителя задержали.



При проверке транспортного средства в салоне авто правоохранители обнаружили два прeдмeта (огнестрельное оружие). В данный момент продолжаются следственные действия.