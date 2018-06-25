Харьков

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Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Шишковская, 20 (п. №1, стояк) до 17:00 25.06.18 г.; въезд 1-й Старовский (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Семена Ковпака (ч/с), пер. Саперный (ч/с), пер. Лазковский (ч/с), ул. Яровая (ч/с), ул. Астрономическая, 21 (п. №1, стояк) до 20:00 25.06.18 г.

Московский район:
Салтовское шоссе, 59/1 до 18:00 25.06.18 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 102-г (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 50 (п. №1, стояк), ул. Тюринская (Якира), 3-а (п. №1), ул. Героев Труда, 17-а (п. №2, стояк) до 20:00 25.06.18 г.

Новобаварский район:
Григоровское шоссе (Комсомольское), 81 (п. №2), ул. Академика Богомольца, 27 (п. №2) до 17:00 25.06.18 г.; ул. Селянская, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 25.06.18 г.

Основянский район:
ул. Грозненская, 56 (п. №3, стояк) до 20:00 25.06.18 г.

Слободской район:
пр. Гагарина, 41-а (п. №2) пр. Гагарина, 176 (кор. №11, стояк) до 20:00 25.06.18 г.

Холодногорский район:
ул. Золочевская, 30/1 (п. №1) до 17:00 25.06.18 г.; ул. Золочевская, 28 (п. №1) до 20:00 25.06.18 г.

Шевченковский район:
ул. Космическая, 4 до 17:00 25.06.18 г.; пр. Людвига Свободы, 51-а, 51-б, 57 до 19:00 25.06.18 г.; ул. Деревянко, 38 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 25.06.18 г.; ул. Клочковская, 16, ул. Бакулина (ч/с) до 20:00 26.06.18 г.

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