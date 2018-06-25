В трех районах Харькова временно не будет воды 25 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В части Индустриального, Немышлянского и Слободского районов с 8:00 26 июня до 12:00 27 июня будет прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с плановым ремонтом сетей перед началом нового отопительного сезона.



На время работ воды не будет:



- в части Индустриального района, ограниченной ул. Северной, ж/д полотном, ул. Пятихатской, ул. Луи Пастера, пер. 1-м Котласским, ул. Зеленодольской, ул. Василия Клочкова, ул. Днестровской, пос. Новозападным, оврагом, ул. Северной, а также пос. Затишье;



- в части Немышлянского района, ограниченной ул. Северной, ж/д полотном, пер. Енакиевским, ул. Енакиевской, пр. Велозаводским, ул. Высокогорной, ул. Ясеневой, пр. Тракторостроителей, пр. Московским, ул. Харьковских Дивизий, пос. Новозападным, оврагом, ул. Северной;



- в части Слободского района, ограниченной ул. Танкопия, пр. Петра Григоренко, пр. Героев Сталинграда, ул. Ньютона, ул. Садовопарковой, ул. Харьковских Дивизий до ул. Танкопия.