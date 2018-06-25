Экономика

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Цены на нефть упали после решений ОПЕК

Цены на нефть упали после решений ОПЕК
Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются в первый рабочий день недели.
Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 9:15 по Киеву упала на $1,34 (1,78%) – до $73,98 за баррель.

Стоимость нефти WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на $0,25 (0,36%) – до $68,33 за баррель.

Таким образом спред между ценами на нефть Brent и WTI сократился почти на 20%. Аналитики отмечают, что стоимость WTI поддерживается сохранением низких запасов нефти в США. Запасы на терминале в Кушинге, где хранятся физические объемы торгуемой на NYMEX нефти, падают пять недель подряд в связи с началом автомобильного сезона в Америке.

Напомним, на прошлой неделе в Вене страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки при выходе на 100%-ное исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти. В пятницу решение о повышении добычи на эту величину было принято государствами ОПЕК.

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