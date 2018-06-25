Спорт

  • 124
    •  / 

Харьковчанин подписал контракт с «Реалом»

Харьковчанин подписал контракт с «Реалом»
Андрей Лунин - уроженец Краснограда Харьковской области, 19-летний вратарь ФК "Заря" - подписал контракт с испанским футбольным клубом  "Реал".
Срок контракта - шесть лет, трансфер Лунина стоил 9 млн. евро.

Лунин дебютировал за "Днепр" в 2015-м, но из-за финанслорвых сложностей клуба перешел в "Зарю". Играл за сборную страны, стал самым молодым вратарем в ее истории.

"Я мечтал выступать за "Реал“. В украинской прессе я не раз заявлял, что являюсь фанатом мадридского клуба. Сейчас я не думаю о том, чтобы стать основным вратарем клуба. Да, я бы хотел занять это место, но то, что вдохновляет меня сейчас, — это возможность выступать в "Реале" на протяжении долгого времени и выиграть Лигу чемпионов с командой. Все знают, что у меня было около 3 тыс. предложений из разных клубов, но переход в "Реал" — это моя мечта, я не пришел сюда за деньгами. Здесь играет и мой кумир — Криштиану Роналду", - заявил футболист.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3056.31 грн
10 RUB 4.1491 грн
100 USD 2623.89 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи