Харьковчанин подписал контракт с «Реалом» 25 июня 2018 г. источник 0 0

Андрей Лунин - уроженец Краснограда Харьковской области, 19-летний вратарь ФК "Заря" - подписал контракт с испанским футбольным клубом "Реал".

Срок контракта - шесть лет, трансфер Лунина стоил 9 млн. евро.



Лунин дебютировал за "Днепр" в 2015-м, но из-за финанслорвых сложностей клуба перешел в "Зарю". Играл за сборную страны, стал самым молодым вратарем в ее истории.



"Я мечтал выступать за "Реал“. В украинской прессе я не раз заявлял, что являюсь фанатом мадридского клуба. Сейчас я не думаю о том, чтобы стать основным вратарем клуба. Да, я бы хотел занять это место, но то, что вдохновляет меня сейчас, — это возможность выступать в "Реале" на протяжении долгого времени и выиграть Лигу чемпионов с командой. Все знают, что у меня было около 3 тыс. предложений из разных клубов, но переход в "Реал" — это моя мечта, я не пришел сюда за деньгами. Здесь играет и мой кумир — Криштиану Роналду", - заявил футболист.