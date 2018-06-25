Киев требует рассмотреть на сессии ПАСЕ ситуацию с украинскими заключенными в РФ 25 июня 2018 г. источник 0 0

25 июня в Страсбурге стартует летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как сообщает пресс-служба ПАСЕ, сегодня должны состояться выборы главы ассамблеи.



В ходе сессии члены ПАСЕ обсудят гуманитарную ситуацию беженцев в соседних с Сирией странах, вопрос внеочередной обработки заявления о предоставлении убежища, а также влияние внешних аспектов прав человека на миграционную политику Европейского Cоюза.



Ассамблея будет говорить о принудительных браках в Европе и балансе между интересами ребенка и необходимостью сохранить единство семьи.



На повестке дня – преследование представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, уничтожение и незаконный оборот культурного наследия.



В пресс-службе отметили, что в ассамблею поступил запрос на срочные дебаты на тему "Угрозы здоровью и жизни украинских заключенных в Российской Федерации и оккупированном Крыму".