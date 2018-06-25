Политика

  • 102
    •  / 

Киев требует рассмотреть на сессии ПАСЕ ситуацию с украинскими заключенными в РФ

Киев требует рассмотреть на сессии ПАСЕ ситуацию с украинскими заключенными в РФ
25 июня в Страсбурге стартует летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Как сообщает пресс-служба ПАСЕ, сегодня должны состояться выборы главы ассамблеи.

В ходе сессии члены ПАСЕ обсудят гуманитарную ситуацию беженцев в соседних с Сирией странах, вопрос внеочередной обработки заявления о предоставлении убежища, а также влияние внешних аспектов прав человека на миграционную политику Европейского Cоюза.

Ассамблея будет говорить о принудительных браках в Европе и балансе между интересами ребенка и необходимостью сохранить единство семьи.

На повестке дня – преследование представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, уничтожение и незаконный оборот культурного наследия.

В пресс-службе отметили, что в ассамблею поступил запрос на срочные дебаты на тему "Угрозы здоровью и жизни украинских заключенных в Российской Федерации и оккупированном Крыму".

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3056.31 грн
10 RUB 4.1491 грн
100 USD 2623.89 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи