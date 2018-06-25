В Украине запретили один из болеутоляющих препаратов

Болеутоляющий препарат индийского производства «Комбиспазм» попал под временный запрет в Украине.
Решение было принято на основании установления факта несоответствия требованиям качества. Временный запрет на реализацию и применение спазмолитика ввела Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Запретили лекарства серии EPD18001A1 – «Комбиспазм» в таблетках, по 10 штук в алюминиевом блистере, по одному блистеру в картонной упаковке производства «Евертоджен Лайф Саенсиз Лимитед», Индия. Главная причина – несоответствие требованиям метода контроля качества.
На данный момент все аптеки обязаны проверить свои склады на наличие запрещенного препарата. Если такой медикамент будет найден, его должны изъять из употребления и поместить под карантин до следующего распоряжения госслужбы.