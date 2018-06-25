Культура

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Схid Opera приглашает на премьеру под открытым небом

Схid Opera приглашает на премьеру под открытым небом
Схid Opera приглашает на свою первую премьеру в рамках проекта «Молодежный музыкальный хаб» – харьковскую оперу «Сват поневоле». Либретто «препарировано настолько пестро, ароматно и пряно», что современный музыкальный гурман наверняка получит огромное удовольствие, обещают создатели спектакля.
Премьера запланирована на 30 июня и 1 июля и состоится в рамках фестиваля Opera Summer Fest, который пройдет под открытым небом – на ступеньках главного входа в Схid Opera.

— Опера «Сват поневоле» написана по пьесе «Шельменко-деньщик» выдающегося украинского драматурга, харьковчанина Григория Квитки-Основьяненко, — рассказывает режиссер-постановщик Анна Лесовая. — Пьеса, довольно хорошо знакомая многим зрителям, была написана в 1835 году. И тем не менее она современна, как любое классическое произведение, потому речь здесь идет о человеческих отношениях. Сама же опера «Сват поневоле» была написана в 1982 году Виталием Губаренко — тоже харьковчанином. Ставилась она в Харькове единожды – в 1985 году и еще раз — два года назад в оперной студии Киева. Это комедия – здесь присутствует и гротеск, и буффонада. Есть над чем посмеяться и над чем задуматься.
Тематика, которая раскрывается в этой опере, — вне времени. Она не потеряет своей актуальности и через десять, и через двадцать лет. Да и сама постановка очень современная.
— В произведении – два плана персонажей. Первый – юмористический, к таким героям и автор относился с иронией, и композитор отнесся так же. И есть второй план – так называемая дворня. Это украинский народ, люди, которые работают на своих панов. Это очень искренние персонажи, веселые, смекалистые. Эти люди тесно сотрудничают с Шельменко и помогают молодым пожениться. И художественное решение у нас такое, что эти персонажи – более современные. Нам хочется, чтобы было интересно за ними наблюдать, чтобы зритель узнавал себя.

Рассказывая о музыкальной части постановки «Сват поневоле», дирижер-постановщик Сергей Горкуша отметил, что музыка Виталия Губаренко очень насыщена по драматургии и подчеркивает все, что происходит на сцене – в частности, характеристики каждого из героев и даже двуязычность спектакля.

— В произведении звучит как украинский, так и русский язык. И музыка тоже разноплановая по культуре, — говорит Сергей Горкуша. — Там очень много этнической украинской музыки, но в то же время в некоторых эпизодах присутствуют русскоязычные романсы, которые имели место в то время в Харькове. При этом весь материал подан сквозь призму композиторских техник, которые в ХХ веке набирали обороты. То есть все препарировано настолько пестро, ароматно, пряно! Для меня большая честь и ответственность заниматься этой партитурой и готовить ее для харьковского зрителя.

По словам дирижера-постановщика, в опере задействован оригинальный состав из 19 солистов и оркестр из 75 человек.

— В предыдущих постановках также допускалось участие хора. Но мы решили соблюдать аутентичность и уважать партитурную запись композитора. Поэтому у нас будет именно такой состав, — говорит Сергей Горкуша. – Это, в принципе, достаточно немалый состав солистов. Многие из них будут задействованы и в квази-хоровых вокальных ансамблях .
Харьковский характер постановки подчеркнут и костюмы.

— Мы использовали визуальные инструменты, характерные именно для Харьковщины. Например, нашли рушнык со слобожанским орнаментом, присущим именно нашему региону, — поделилась художник-постановщик Алия Байтенова.

Сейчас, по словам Сергея Горкуши, готовится вариант оперы с более камерным оркестром, но с сохранением атмосферы и музыки, которая звучит в оригинале.

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