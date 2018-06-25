Как спасаться от мигрени

Моя жена Ирина страдает от мигрени. Приступы сильной головной боли длятся по два-три дня. Хотелось бы узнать, что поможет избавиться от этой напасти.



Сергей Борисович Бузков

Кстати



Причины мигрени полностью до сих пор неизвестны науке, несмотря на то, что врачам эта болезнь известна уже более трех тысяч лет. Из всех живых существ мигренью страдает только человек. Предрасположенность к этому заболеванию наследуется генетически. Большинство исследователей считают, что болезнь передается по материнской линии. Причины мигрени полностью до сих пор неизвестны науке, несмотря на то, что врачам эта болезнь известна уже более трех тысяч лет. Из всех живых существ мигренью страдает только человек. Предрасположенность к этому заболеванию наследуется генетически. Большинство исследователей считают, что болезнь передается по материнской линии.

Сильная головная боль, которая отдает в глаза, виски и затылок, тошнота, «молоточки» в голове от резких звуков, – все это признаки мигрени. Приступ в начальной стадии купируют спазмолитики. На этапе, когда головная боль уже «разгулялась», применение каких-либо обезболивающих препаратов неэффективно. Мигрень плохо поддается лечению. Сложность в том, что при мигрени нарушается всасываемость препаратов и плохо усваиваются лекарства. Длительные болевые атаки могут сопровождаться рвотой и слабостью. Поэтому лучшее средство от мигрени – это ее профилактика, отмечает врач-терапевт Галина Чернявская.По словам специалиста, людям, которые страдают мигренью, важно вести так называемый дневник – не лениться записывать в блокнот, какие обстоятельства предшествовали приступу. Систематизация информации позволит сделать выводы о том, что способствует мигрени.Мигрень могут спровоцировать чрезмерные физические нагрузки, стресс, неврологические или стоматологические проблемы, нарушение сна, резкое изменение погодных условий, перегревание на солнце, пребывание в душном помещении, употребление алкоголя даже в небольшом количестве, перечисляет терапевт. Иногда причиной приступа могут стать лекарства - пероральные противозачаточные средства или препараты, расширяющие сосуды. Яркий свет, сильный шум тоже могут стать «спусковым крючком» для мигрени. Нередко причина приступа - это совокупность обстоятельств. Правильное питание, по словам специалиста, играет в данном случае очень важную роль.- Людям, страдающим от головной боли и приступов мигрени, важно включить в рацион сыр, творог, фрукты и немного сладкого. Недостаток воды в организме также может привести к очередному приступу, поэтому нужно «пополнять запасы» чистой воды в организме (1-2 литра в день, не считая чая и напитков). Грецкие орехи, миндаль, арахис (все орехи нужно употреблять умеренно), фасоль, тыквенные семечки, пшеничные отруби, салат и шпинат также нужны в рационе – они содержат важный элемент магний, недостаток которого способствует приступу мигрени, - отмечает специалист.- Витамины группы В и фолиевая кислота также очень важны для профилактики приступов мигрени и в целом для того, чтобы чувствовать себя бодрым.Возникновению головной боли может способствовать кофеин (он способен вызвать сужение сосудов головного мозга) – здесь нужно быть осторожным, ограничивая себя в употреблении кофе (лучше - до одной чашки в день). В некоторых случаях лучше вовсе отказаться от кофе. Дело в том, что кофеин действует избирательно – кому-то он полезен (в умеренных количествах), а кому-то противопоказан.– Безусловно, людям, регулярно страдающим от мигрени, нужна адресная медицинская помощь. Лечащий врач сможет дать оптимальные рекомендации для каждого конкретного случая, - подчеркивает Галина Чернявская.