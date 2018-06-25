Крупная малина считается более высококачественной 25 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Наиболее распространена малина малинового цвета. Тем не менее не удивляйтесь, если встретите вызревшие ягоды белого цвета, оранжевого, фиолетового и даже черного – но это вовсе не ежевика.

Размер и вкус ягод. Крупная малина считается более высококачественной. Это связано с тем, что крупные плоды говорят о специально выведенном культурном сорте малины. Для таких сортов характерна мелкая и мягкая косточка. Заметьте, что в лесной малине косточка относительно крупная и жесткая. С другой стороны, размер ягоды вовсе не показатель ее вкусовых свойств. Лесная малина с освещенной поляны будет гораздо более сладкой, чем малина культурная из сада.



Внешний вид и состояние ягод. Свежесобранная малина хранится сутки, не переносит тряски при транспортировке и быстро течет, слеживается, плесневеет. Свежая ягода - круглая. Лежалая в холодильнике - приплюснутая. Со временем, ягода теряет воду и становится менее упругой. Редкие сорта способны храниться более суток. Малина - очень хрупкая и быстропортящаяся ягода.



Местную малину чаще всего продают в стеклянных банках или коробочках. Если стеклянная банка позволяет изучить содержимое от донышка до верха, то сквозь картонную коробку не увидеть, что творится на самом деле внутри коробки. Недобросовестные коммерсанты часто поверх испорченной малины насыпают слой свежей. Снаружи все это выглядит замечательно, пока не выбран верхний слой. Чтобы распознать такую хитрость, при покупке приподнимите коробку и осмотрите дно коробки. Снаружи оно должно быть абсолютно сухим. Мокрое от малинового сока дно - повод отказаться от покупки.



Если дно сухое, приступаем к следующей простой процедуре. Попробуйте наклонить коробку на бок, отогнуть стенку и в появившуюся щель оцените качество малины сверху и до дна. Одна-две ягоды с плесенью - не проблема. Но если их много, то лучше отказаться от покупки. Дно внутри коробки также должно быть сухим. Если ягоды целенькие, сухие, аппетитные – покупайте!