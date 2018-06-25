Названа стоимость ремонта всех дорог в Украине 25 июня 2018 г. источник 0 0

Для капитального ремонта всех дорог, соединяющих населенные пункты Украины, необходимо выделить 2 триллиона гривен.

«Что касается дорог, где делается ямочный ремонт - это вынужденная мера для того, чтобы обеспечить какой-то проезд на дорогах, которые нуждаются в капитальном ремонте. Для того, чтобы отремонтировать все дороги страны, дороги между населенными пунктами, нужно 2 триллиона гривен», - сообщил советник главы «Укравтодора» Александр Кава.



По его словам, в бюджете нет таких денег.



Также он отметил, что все зависит от необходимого объема земельных работ.



«Если говорить о среднем ремонте, то дорога второй-третьей категории – это от 10 до 15 миллионов гривен за километр», - сказал Кава.