РФ отказала украинскому омбудсмену в общении с Сенцовым по видеосвязи 25 июня 2018 г. источник 0 0

Российские власти отказали уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой в проведении видеоконференции с Олегом Сенцовым.

Денисова подчеркнула, что МИД Украины в очередной раз обратился к России с просьбой обеспечить ей доступ к украинским политзаключённым - гражданам Украины, которых удерживают в РФ и оккупированном Крыму.



«Информация, которая поступает о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха противоречивая: они голодают, или же, наоборот, прекратили голодовку, употребляют питательные смеси и набирают вес. В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют», - заявила она.



«Российская сторона постоянно убеждает мировую общественность, что с ними все в порядке. Впрочем, их адвокаты говорят противоположное... Я должна собственными глазами увидеть Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые продолжают голодовку. Должна встретиться с Александром Кольченко, Станиславом Клыхом, Романом Сущенко... Требую от России срочно предоставить мне допуск к украинским политзаключенным!» - добавила Денисова.