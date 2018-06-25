Политика

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РФ отказала украинскому омбудсмену в общении с Сенцовым по видеосвязи

РФ отказала украинскому омбудсмену в общении с Сенцовым по видеосвязи
Российские власти отказали уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой в проведении видеоконференции с Олегом Сенцовым.
Денисова подчеркнула, что МИД Украины в очередной раз обратился к России с просьбой обеспечить ей доступ к украинским политзаключённым - гражданам Украины, которых удерживают в РФ и оккупированном Крыму.

«Информация, которая поступает о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха противоречивая: они голодают, или же, наоборот, прекратили голодовку, употребляют питательные смеси и набирают вес. В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют», - заявила она.

«Российская сторона постоянно убеждает мировую общественность, что с ними все в порядке. Впрочем, их адвокаты говорят противоположное... Я должна собственными глазами увидеть Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые продолжают голодовку. Должна встретиться с Александром Кольченко, Станиславом Клыхом, Романом Сущенко... Требую от России срочно предоставить мне допуск к украинским политзаключенным!» - добавила Денисова.

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