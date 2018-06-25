Служба автодорог предупредила о ремонтах в Харьковской области
25 июня 2018 г.
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Служба автомобильных дорог в Харьковской области опубликовала план дорожных работ на 23-30 июня.
В связи с ремонтом, движение будет затруднено на направлениях:
Харьков – Ахтырка:
от с.Губаревка в сторону Сумской области;
от Богодухов в сторону с.Губаревка;
в пределах с.Солоницевка и с.Пересичное.
Киев-Харьков-Довжанский:
от с.Чкаловское в сторону Волохов Яр;
от Изюма в сторону Донецкой области.
Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка:
в пределах с.Васищеве.
Мерефа-Лозовая-Павлоград:
вблизи с. Панютине.
Также ремонтные работы ведутся по дороге Старый Мерчик-Мурафа-Краснокутск.