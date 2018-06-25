Харьков

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Служба автодорог предупредила о ремонтах в Харьковской области

Служба автодорог предупредила о ремонтах в Харьковской области
Служба автомобильных дорог в Харьковской области опубликовала план дорожных работ на 23-30 июня.
В связи с ремонтом, движение будет затруднено на направлениях:

Харьков – Ахтырка:

    от с.Губаревка в сторону Сумской области;
    от Богодухов в сторону с.Губаревка;
    в пределах с.Солоницевка и с.Пересичное.

Киев-Харьков-Довжанский:

    от с.Чкаловское в сторону Волохов Яр;
    от Изюма в сторону Донецкой области.

Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка:

    в пределах с.Васищеве.

Мерефа-Лозовая-Павлоград:

    вблизи с. Панютине.

Также ремонтные работы ведутся по дороге Старый Мерчик-Мурафа-Краснокутск.

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