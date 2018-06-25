Служба автодорог предупредила о ремонтах в Харьковской области 25 июня 2018 г. источник 0 0

Служба автомобильных дорог в Харьковской области опубликовала план дорожных работ на 23-30 июня.

В связи с ремонтом, движение будет затруднено на направлениях:



Харьков – Ахтырка:



от с.Губаревка в сторону Сумской области;

от Богодухов в сторону с.Губаревка;

в пределах с.Солоницевка и с.Пересичное.



Киев-Харьков-Довжанский:



от с.Чкаловское в сторону Волохов Яр;

от Изюма в сторону Донецкой области.



Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка:



в пределах с.Васищеве.



Мерефа-Лозовая-Павлоград:



вблизи с. Панютине.



Также ремонтные работы ведутся по дороге Старый Мерчик-Мурафа-Краснокутск.