Под Харьковом в пожаре погиб мужчина 25 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Пожар возник 24 июня в 5.14 в пятиэтажном жилом доме на ул. Молодежной,18 в селе Стрелечье Харьковского района.

Как сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, на пожар выехали три отделения Службы спасения на автоцистернах.



Горела квартира на 5-м этаже дома. Площадь пожара составляла около 20 кв.м. Сбив пламя спасатели вошли на кухню и наткнулись на тело 51-летнего владельца дома. Он был мертв.



В 6:24 пожар был локализован, в 7:05 - полностью ликвидирован. Спасатели предотвратили распространение пламени на соседние квартиры. Причина возникновения пожара выясняется.