Под Харьковом в пожаре погиб мужчина
25 июня 2018 г.
Вечерний Харьков
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Пожар возник 24 июня в 5.14 в пятиэтажном жилом доме на ул. Молодежной,18 в селе Стрелечье Харьковского района.
Как сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, на пожар выехали три отделения Службы спасения на автоцистернах.
Горела квартира на 5-м этаже дома. Площадь пожара составляла около 20 кв.м. Сбив пламя спасатели вошли на кухню и наткнулись на тело 51-летнего владельца дома. Он был мертв.
В 6:24 пожар был локализован, в 7:05 - полностью ликвидирован. Спасатели предотвратили распространение пламени на соседние квартиры. Причина возникновения пожара выясняется.