Общество

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Молодежь хочет перезнакомить соседей

Молодежь хочет перезнакомить соседей
Почувствуй себя VDOMA – предлагают организаторы семейного и музыкального фестиваля, которой пройдет в спальном районе Харькова. Студенты Украинской академии лидерства вместо выпускного решили сделать праздник знакомства для окружающих их людей.
— 28 июня – у нас выпускной в Академии лидерства, и вместо обычного выпускного вечера, мы решили устроить праздник для людей, которые находятся рядом, — рассказывает соорганизатор фестиваля Кристина Баглай. – Хотим собрать народ из близлежащих домов и познакомить их между собой. Ведь нередко даже люди, которые живут в соседних квартирах, не знают друг друга, не общаются. Познакомившись с соседом, можно достичь гораздо большего на любом поприще. Посредством фестиваля мы хотим создать домашнюю атмосферу за пределами наших квартир, расширить пространство для уютного общения соседей спальных районов и ярко провести выходной.

По словам Кристины, программа фестиваля будет очень яркой, насыщенной и интересной для всех возрастных групп.

— Предусмотрены локации для детей с разнообразными мастер-классами и квестами, для взрослых и для пенсионеров – с чаепитием, игрой в домино и йогой, — продолжает организатор праздника. — Кстати, мы проводили для старшего поколения проект, который назывался «Академия современного пенсионера «Бумеранг», где люди старшего возраста изучали английский, занимались спортом, слушали интересные лекции.

Итак, с 14.00 до 20.00 гостей фестиваля приглашают на мастер-классы, включающие «Научные эксперименты» от ХПИ, плетение кукол-мотанок и роспись хной. Более активные люди в это время смогут посетить спортивные локации и поиграть в волейбол, теннис, бадминтон, фрисби. На детской зоне для ребятишек предусмотрены уроки рисования и английского языка, а также настольные игры, квесты по поиску сокровищ, мастер-классы по риторике и актерскому мастерству. Будет работать скаутская зона и релакс-зона – организаторы приглашают на мандала-терапию, где можно расслабиться, вдыхая запах аромо-свечей. На фудкортах можно будет перекусить. Желающие смогут также сразиться в шахматы, домино, лото и пообщаться за чашечкой чая.

С пяти до девяти часов вечера музыкальная сцена приглашают на выступления молодых харьковских исполнителей: Богдан Шапкин, Senin, Gloryqueke, Just two, Танцы з бубном, Дарина Куликовская.

Вход на фестиваль свободный. Состоится он 28 июня на ул. Танкопия, 12б, около станции  метро «Дворец спорта» (зеленая зона на территории Украинской академии лидерства).

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