Насколько опасна сода 25 июня 2018 г. Анна Борисова 0 0

Мне очень интересно, насколько безопасен метод похудения с помощью соды или перекиси водорода. Этими советами буквально пестрит интернет-пространство. Заманчиво, конечно, поскольку просто и дешево, но я сомневаюсь в том, что эти методики безобидны. Заранее спасибо за разъяснения.



Светлана Козловская

В клинической практике врачи, к сожалению, часто сталкиваются с последствиями «оздоровительных» интернет-методик, констатирует врач гастроэнтеролог-диетолог Наталья Динник. По ее словам, метод похудения с помощью соды – из их числа. Это тот случай, когда следование интернет-советам может привести к состоянию, угрожающему жизни. С доводами Натальи Динник согласны специалисты МОЗ Украины, ее комментарий приводится на официальном сайте ведомства.



По словам гастроэнтеролога-диетолога, длительное употребление соды нередко вызывает электролитные нарушения. Это означает повышение уровня натрия, снижение уровня калия, кальция и магния, что может привести к нарушению работы сердечно-сосудистой системы, повышению артериального давления. Длительный прием соды может вызвать нарушение минерализации костей, образование камней в почках, и даже такое осложнение как отек мозга.

Другая «интернет-таблетка», связанная с употреблением перекиси водорода, также опасна, утверждает врач. Данная методика на сегодняшний день не имеет доказательной базы. Этапу применения человеком любого вещества, тем более химического, предшествуют соответствующие исследования на животных для определения эффективности и безопасности. И только на основе доказательной базы можно рекомендовать то или иное вещество, подчеркивает специалист.



К сожалению, вера людей в подобные чудо-пилюли нередко приводит их на больничную койку с такими серьезными диагнозами как воспаление желудка и кишечника, поджелудочной железы, перитонит.