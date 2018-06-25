Спелые абрикосы имеют оранжевый цвет 25 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Сортов абрикосов существует довольно много, но визуально они мало чем отличаются. Различия могут быть в размере или насыщенности оттенка кожицы, но спелый абрикос – это всегда оранжевый фрукт с равномерной окраской и характерной формой.

При выборе абрикосов надо провести тщательную визуальную оценку фруктов. Они должны быть сухими, с яркой окраской и отсутствием признаков гниения или поражения заболеваниями. Кроме того, надо оценить аромат фруктов и плотность их плодов.



Какие абрикосы можно покупать:



-- спелый абрикос имеет ровный цвет без каких-либо пятен или точек (допускается наличие красноватых или желтоватых участков);

-- о спелости абрикоса можно судить по наличию характерного аромата, который ощутим даже через кожицу;

-- поверхность абрикоса должна быть абсолютно сухой без малейших признаков увлажнения;

-- чем ярче окраска абрикоса, тем выше уровень его зрелости (исключением являются слишком яркие фрукты, в данном случае не исключено использование красителей или чрезмерного количества химикатов);

-- при нажатии на кожицу абрикос не должен деформироваться, его поверхность должна обладать достаточной упругостью;

-- поверхность абрикоса должна быть без трещин и механических повреждений (такими признаками отличаются перезрелые фрукты, абрикосы, которые неправильно хранили или транспортировали, а повреждения сократят срок годности и ускорят процесс гниения);

-- поверхность абрикоса может быть гладкой или бархатной (на спелость фрукта этот нюанс не влияет, а ключевую роль играет сорт);

-- у спелого абрикоса косточка отделяется от мякоти, оставаясь гладкой;

-- аромат спелого абрикоса должен быть сладким без посторонних запахов.

Какие абрикосы покупать не стоит:

-- коричневые пятна и вмятины на абрикосе свидетельствуют о гниении фрукта (впадины указывают на начало гниения внутри фрукта, а пятна – об окончательной непригодности их в пищу);

-- зеленые пятна указывают на незрелость абрикоса (в домашних условиях фрукты могут дозреть, но их вкусовые качества будут в некоторой степени нарушены, а количество сока уменьшится);

-- слишком твердый абрикос будет незрелым, а мягкий – перезревшим фруктом;

-- абрикосы с многочисленными трещинами, царапинами или следами повреждений грызунами, покупать не стоит (испортятся такие фрукты быстро, а случайно попавшие в мякоть, вредные вещества могут нанести вред здоровью и пищеварению);

-- мятые абрикосы покупать не рекомендуется (у таких фруктов будут не только нарушены вкусовые характеристики, но и полностью отсутствовать полезные свойства);

-- если на поверхности абрикоса появились морщинки, то этот нюанс указывает на слишком длительное и, скорее всего, неправильное его хранение (мякоть такого фрукта не будет сочной);

-- косточка незрелого абрикоса с трудом отделяется от мякоти;

-- если в аромате абрикоса присутствуют посторонние запахи (плесень, сырость, трава), то покупать их не стоит (такие фрукты либо неправильно хранились, либо начали портиться).