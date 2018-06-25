Спелые абрикосы имеют оранжевый цвет

Сортов абрикосов существует довольно много, но визуально они мало чем отличаются. Различия могут быть в размере или насыщенности оттенка кожицы, но спелый абрикос – это всегда оранжевый фрукт с равномерной окраской и характерной формой.
При выборе абрикосов надо провести тщательную визуальную оценку фруктов. Они должны быть сухими, с яркой окраской и отсутствием признаков гниения или поражения заболеваниями. Кроме того, надо оценить аромат фруктов и плотность их плодов.
Какие абрикосы можно покупать:
-- спелый абрикос имеет ровный цвет без каких-либо пятен или точек (допускается наличие красноватых или желтоватых участков);
-- о спелости абрикоса можно судить по наличию характерного аромата, который ощутим даже через кожицу;
-- поверхность абрикоса должна быть абсолютно сухой без малейших признаков увлажнения;
-- чем ярче окраска абрикоса, тем выше уровень его зрелости (исключением являются слишком яркие фрукты, в данном случае не исключено использование красителей или чрезмерного количества химикатов);
-- при нажатии на кожицу абрикос не должен деформироваться, его поверхность должна обладать достаточной упругостью;
-- поверхность абрикоса должна быть без трещин и механических повреждений (такими признаками отличаются перезрелые фрукты, абрикосы, которые неправильно хранили или транспортировали, а повреждения сократят срок годности и ускорят процесс гниения);
-- поверхность абрикоса может быть гладкой или бархатной (на спелость фрукта этот нюанс не влияет, а ключевую роль играет сорт);
-- у спелого абрикоса косточка отделяется от мякоти, оставаясь гладкой;
-- аромат спелого абрикоса должен быть сладким без посторонних запахов.
Какие абрикосы покупать не стоит:
-- коричневые пятна и вмятины на абрикосе свидетельствуют о гниении фрукта (впадины указывают на начало гниения внутри фрукта, а пятна – об окончательной непригодности их в пищу);
-- зеленые пятна указывают на незрелость абрикоса (в домашних условиях фрукты могут дозреть, но их вкусовые качества будут в некоторой степени нарушены, а количество сока уменьшится);
-- слишком твердый абрикос будет незрелым, а мягкий – перезревшим фруктом;
-- абрикосы с многочисленными трещинами, царапинами или следами повреждений грызунами, покупать не стоит (испортятся такие фрукты быстро, а случайно попавшие в мякоть, вредные вещества могут нанести вред здоровью и пищеварению);
-- мятые абрикосы покупать не рекомендуется (у таких фруктов будут не только нарушены вкусовые характеристики, но и полностью отсутствовать полезные свойства);
-- если на поверхности абрикоса появились морщинки, то этот нюанс указывает на слишком длительное и, скорее всего, неправильное его хранение (мякоть такого фрукта не будет сочной);
-- косточка незрелого абрикоса с трудом отделяется от мякоти;
-- если в аромате абрикоса присутствуют посторонние запахи (плесень, сырость, трава), то покупать их не стоит (такие фрукты либо неправильно хранились, либо начали портиться).