На острове Гоа туристам запретили делать селфи 25 июня 2018 г. источник 0 0

На индийском острове Гоа спасатели запретили туристам делать селфи на некоторых пляжах.

Как сообщает телеканал NDTV, такие меры предосторожности введены из-за гибели нескольких туристов во время попытки сделать собственную фотографию - они упали в воду и утонули.



Также сказано, что спасатели установят таблички с надписью No selfie с инструкциями в картинках, номерами бесплатной экстренной медицинской помощи и правилами поведения на пляжах.



Кроме того, местные власти предупредили туристов, что в море нельзя находиться во время сезона муссонов (с 1 июня по 30 сентября).