На острове Гоа туристам запретили делать селфи
25 июня 2018 г.
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На индийском острове Гоа спасатели запретили туристам делать селфи на некоторых пляжах.
Как сообщает телеканал NDTV, такие меры предосторожности введены из-за гибели нескольких туристов во время попытки сделать собственную фотографию - они упали в воду и утонули.
Также сказано, что спасатели установят таблички с надписью No selfie с инструкциями в картинках, номерами бесплатной экстренной медицинской помощи и правилами поведения на пляжах.
Кроме того, местные власти предупредили туристов, что в море нельзя находиться во время сезона муссонов (с 1 июня по 30 сентября).