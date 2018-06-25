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На острове Гоа туристам запретили делать селфи

На острове Гоа туристам запретили делать селфи
На индийском острове Гоа спасатели запретили туристам делать селфи на некоторых пляжах.
Как сообщает телеканал NDTV, такие меры предосторожности введены из-за гибели нескольких туристов во время попытки сделать собственную фотографию - они упали в воду и утонули.

Также сказано, что спасатели установят таблички с надписью No selfie с инструкциями в картинках, номерами бесплатной экстренной медицинской помощи и правилами поведения на пляжах.

Кроме того, местные власти предупредили туристов, что в море нельзя находиться во время сезона муссонов (с 1 июня по 30 сентября).

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