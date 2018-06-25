Сколько наркоманов в Харьковской области 25 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковской области в 2016-2017 годах на официальном учете состояло соответственно 2 тыс. 442 и 2 тыс. 317 наркозависимых.

Как сообщили в Харьковском областном центре здоровья, уровень наркомании составил 90 и 89 случаев на 100 тысяч населения, что намного ниже, чем в среднем по Украине.



В 2016-2017 годах в области было впервые выявлено соответственно 129 и 140 человек, употребляющих наркотические и психотропные вещества.



Как отметили в центре здоровья, высокие показатели наркомании в Купянском районе (157 случаев на каждые 100 тысяч населения) и Лозовском районе (203 случая на каждые 100 тысяч населения).



В Харькове в 2016-2017 годах на учете состояло соответственно 1 тыс. 697 и 1 тыс. 664 больных наркоманией, впервые выявили соответственно 82 и 96 больных. Показатели распространенности составляют 118 и 117 случаев на 100 тысяч населения.



По уровню распространенности злоупотребления наркотиками на 100 тысяч населения наиболее пораженными являются Запорожская область (364), Киев (291), Кировоградская (251), Одесская (232) и Николаевская (206) области. В то же время по Украине на каждые 100 тысяч населения приходится 141 наркозависимый.