В Изюме повысили тарифы на тепло 25 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Исполком Изюмского горсовета 13 июня установил тарифы на тепловую энергию, ее производство, транспортировку, поставку для нужд бюджетных учреждений и других потребителей (кроме населения).