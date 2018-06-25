В Изюме повысили тарифы на тепло
25 июня 2018 г.
Вечерний Харьков
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Исполком Изюмского горсовета 13 июня установил тарифы на тепловую энергию, ее производство, транспортировку, поставку для нужд бюджетных учреждений и других потребителей (кроме населения).
Как сообщили в Изюмском горсовете, тариф на услуги теплоснабжения Изюмского коммунального предприятия тепловых сетей начал действовать с 22 июня.
Для нужд бюджетных учреждений установлен двухставочный тариф:
Для нужд других потребителей (кроме населения) установлен одноставочный тариф:
- условно-переменная часть двухставочного тарифа на тепловую энергию (ежемесячно в течение отопительного периода) - 1 тыс. 663 грн./Гкал (с НДС);
- условно-постоянная часть двухставочного тарифа на тепловую энергию (месячная плата в течение года за единицу присоединенной тепловой нагрузки) - 70 тыс. 173 грн./Гкал/ч (с НДС).
- на тепловую энергию - 2 тыс. 90,11 грн./Гкал (с НДС) по такими составляющим:
- тариф на производство тепловой энергии - 2 тыс. 18,26 грн./Гкал (с НДС);
- тариф на транспортировку тепловой энергии - 42,44 грн. / Гкал (с НДС);
- тариф на поставку тепловой энергии - 29,41 грн. / Гкал (с НДС).