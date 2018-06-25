Экономика

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В Украине запустили оплату по отпечатку пальца

В Украине запустили оплату по отпечатку пальца
Международная платежная система Visa, компания Mosst Payments и "ПриватБанк" запустили в Украине пилотный проект технологии биометрической оплаты покупок с помощью отпечатка пальца.
Как сообщила пресс-служба ПриватБанка, первыми в Украине оплачивать свои покупки без наличных, карт и смартфонов смогли посетители фестиваля Belive в Киеве, оформившие карты Visa ПриватБанка.

Как отметили в банке, для оплаты достаточно один раз "привязать" отпечаток к своей карте и расплачиваться в торговых точках, поддерживающих эту технологию, приложив палец к считывателю биометрических данных.

По оценкам банка, технология будет интересна в первую очередь малому и среднему бизнесу, уличным торговцам, так как принимать платежи можно с помощью собственного смартфона или планшета и специального биометрического сканера.

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