В Украине запустили оплату по отпечатку пальца 25 июня 2018 г. источник 0 0

Международная платежная система Visa, компания Mosst Payments и "ПриватБанк" запустили в Украине пилотный проект технологии биометрической оплаты покупок с помощью отпечатка пальца.

Как сообщила пресс-служба ПриватБанка, первыми в Украине оплачивать свои покупки без наличных, карт и смартфонов смогли посетители фестиваля Belive в Киеве, оформившие карты Visa ПриватБанка.



Как отметили в банке, для оплаты достаточно один раз "привязать" отпечаток к своей карте и расплачиваться в торговых точках, поддерживающих эту технологию, приложив палец к считывателю биометрических данных.



По оценкам банка, технология будет интересна в первую очередь малому и среднему бизнесу, уличным торговцам, так как принимать платежи можно с помощью собственного смартфона или планшета и специального биометрического сканера.