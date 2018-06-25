Украина

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В Киеве состоялось экстренное совещание военных разведок восьми стран мира

В Киеве состоялось экстренное совещание военных разведок восьми стран мира
Представители военных разведок 8 стран мира собрались в Киеве на экстренное совещание для оценки ближайших угроз России в Черноморском бассейне.
Как сообщает официальный сайт Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в течение нескольких суток на его территории проводился международный форум BLACK SEA INTELLIGENCE FORUM.

«Проведение форума обусловлено значительным ухудшением в последнее время мировой и региональной безопасности из-за агрессивных действий Российской Федерации и необходимостью поиска путей урегулирования ситуации совместными усилиями стран региона и ведущих государств мира», - говорится в сообщении.

Во время брифингов, пленарных заседаний и панельных дискуссий мероприятия рассматривались существующие и потенциальные угрозы региональной и мировой безопасности по тематическим направлениям. При этом одной из самых больших угроз национальной безопасности каждой из стран-участниц форума и мировой безопасности в целом были определены агрессивные действия Российской Федерации. В том числе наращивание группировок российских войск вблизи границ Украины и во временно оккупированном Крыму, а также эскалация напряжения российской стороной в Черном и Азовском морях.

В ходе мероприятия активно использовался метод подготовки совместных докладов от нескольких сторон. Кроме того, руководители делегаций провели ряд двусторонних и многосторонних встреч высокого уровня

По результатам полученной странами-участницами разведывательной информации, участники встречи определили практические меры противодействия экспансии российской агрессии в регионе и мире.

Сообщается, что международное специальное мероприятие такого уровня с начала российской вооруженной агрессии против Украины проведено впервые. С украинской стороны участие приняли министр обороны Украины Степан Полторак, начальник ГУР МО Украины Василий Бурба и представители Генерального штаба ВС Украины. Приглашенными стали делегации военных разведок 8 стран мира.

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