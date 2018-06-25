На ХТЗ иностранец ударил ножом харьковчанина 25 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Молодого человека с ножевым ранением грудной клетки 23 июня в полночь привезли в Институт общей и неотложной хирургии.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, по данному факту следователи внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.



На следующий день работники Индустриального отдела полиции задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний гражданин Грузии, который несколько лет нелегально жил в Украине.



Полицейские установили, что 23 июня около 24.00 возле жилого дома по пр.Александровскому задержанный поссорился с 31-летним харьковчанином и ударил его острым предметом в грудь. Харьковчанин получил проникающую колото-резаную рану грудной клетки слева с повреждением плевральной полости.



Гражданин Грузии задержан в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины, ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается, мужчине грозит до 8 лет тюремного заключения.