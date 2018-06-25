ЕС создает кибернетические силы 25 июня 2018 г. источник 0 0

Страны ЕС начинают создавать силы быстрого кибернетического реагирования.

Как сообщает портал Delfi, в понедельник, 25 июня, протокол о намерениях подписали в Люксембурге министры обороны Литвы, Эстонии, Хорватии, Нидерландов и Румынии.



По словам литовского министра обороны Раймундаса Кароблиса, Франция, Испания, Польша и Финляндия присоединятся к инициативе до конца 2018 года.



Кибернетические команды планируют создать с ротацией каждые полгода. Их задачей будет помощь странам-членам в случае крупных компьютерных атак.



ЕС обсудит возможность использования средств из бюджета для закупки оборудования и программного обеспечения.



Четыре европейские страны (Бельгия, Греция, Словения и Германия) выступят в качестве наблюдателей.



Также сказано, что кибернетические силы - один из первых проектов в рамках подписанного в прошлом году соглашения о более тесном сотрудничестве ЕС в сфере обороны.