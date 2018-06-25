Здоровье

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В Минздраве назвали самую полезную диету

В Минздраве назвали самую полезную диету
И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун считает средиземноморскую диету самой полезной и доступной.
"Это фрукты, овощи, продукты из цельного зерна, макаронные изделия, бобовые, орехи и семена, а также растительные масла, рыба (сельдь, скумбрия), птица и молочные продукты. А вот красное мясо стоит ограничить. Такой рацион поддерживает сердечно-сосудистую систему, а кроме того – снижает риск некоторых видов рака и когнитивных расстройств, и замедляет прогресс деменции", – утверждает и.о. министра здравоохранения.

Кроме этого, чиновник посоветовала вообще отказаться от употребления алкоголя.

"Люди, не употребляющие алкоголь, имеют на 22% меньше шансов развить болезнь Альцгеймера, чем те, кто регулярно потребляет чрезмерное количество спиртного. Такие результаты опубликовали в журнале Американской медицинской ассоциации", - добавила Супрун.

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