В Минздраве назвали самую полезную диету 25 июня 2018 г. источник 0 0

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун считает средиземноморскую диету самой полезной и доступной.

"Это фрукты, овощи, продукты из цельного зерна, макаронные изделия, бобовые, орехи и семена, а также растительные масла, рыба (сельдь, скумбрия), птица и молочные продукты. А вот красное мясо стоит ограничить. Такой рацион поддерживает сердечно-сосудистую систему, а кроме того – снижает риск некоторых видов рака и когнитивных расстройств, и замедляет прогресс деменции", – утверждает и.о. министра здравоохранения.



Кроме этого, чиновник посоветовала вообще отказаться от употребления алкоголя.



"Люди, не употребляющие алкоголь, имеют на 22% меньше шансов развить болезнь Альцгеймера, чем те, кто регулярно потребляет чрезмерное количество спиртного. Такие результаты опубликовали в журнале Американской медицинской ассоциации", - добавила Супрун.