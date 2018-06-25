Политика

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Украина направила России срочную ноту протеста

Украина направила России срочную ноту протеста
Министерство иностранных дел Украины направило ноту Российской Федерации с требованием допустить уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову к украинским политзаключенным в РФ.
«Направили срочную ноту РФ относительно обеспечения беспрепятственного допуска омбудсмена Украины Людмилы Денисовой к украинским политзаключенным в РФ. В первую очередь требуем от РФ доступа к тем, кто голодает и находится в тяжелом состоянии - к Олегу Сенцову, Владимиру Балуху и другим», - сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца на своей странице в Twitter.

Напомним, 21 июня президент Украины Петр Порошенко призвал президента РФ Владимира Путина освободить украинских заложников и допустить уполномоченного Верховной Рады по правам человека Денисову к режиссеру Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам.

Денисова 14 июня прибыла в РФ, но ей постоянно отказывают в предоставлении возможности увидеться с украинскими заключенными. Также омбудсмену отказывают в видеосвязи с ними.

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