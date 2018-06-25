Харьков

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Погода в Харькове: облачно, но жарко

Погода в Харькове: облачно, но жарко
Несмотря на то, что небо в ближайшие два дня будет закрыто облаками, и кое-где даже пройдут дожди, температура воздуха падать особо не собирается.
Завтра, 26 июня, ожидается переменная облачность, ночью и днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7–12 м/сек. Температура по области: ночью 10–15º тепла, днем 24–29º выше нуля; по городу: ночью 13–15º тепла, днем 26–28º выше нуля. В

В среду, 27 июня: переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7–12 м/сек., днем местами шквалы, 15–20 м/сек. Температура: ночью 15–20º тепла, днем 30–35º выше нуля.

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