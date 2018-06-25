Харьковская теннисистка удержалась в топ-5 рейтинга WTA 25 июня 2018 г. источник 0 0

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) украинка Элина Свитолина осталась на пятом месте в списке лучших теннисисток планеты.

На прошлой неделе она сумела заработать немного очков благодаря выходу в четвертьфинал турнира в Бирмингеме, однако этого оказалось недостаточно, чтобы подняться вверх.



Первой ракеткой мира по-прежнему остается румынка Симона Халеп, сообщает официальный сайт WTA. Другая представительница Украины Леся Цуренко поднялась на три позиции и теперь занимает 34-ю строчку. Наилучший прогресс у Даяны Ястремской – выход в финал соревнований в Илкли принес нашей теннисистке +24 ступеньки в классификации.



Отметим, что в чемпионской гонке, где учитываются результаты лишь этого сезона, Элина Свитолина продолжает оставаться на 4-м месте. Сейчас Элина завершает подготовку к Уимблдонскому турниру, который стартует 2 июля.



Рейтинг WTA



1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7970 очков

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 6745

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6550

4 (4). Слоан Стивенс (США) – 5463

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5250

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) – 4960

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 4685

8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4610

9 (9). Винус Уильямс (США) – 3971

10 (10). Мэдисон Кис (США) – 3536

...34 (37). Леся Цуренко (Украина) – 1355

...67 (65). Катерина Козлова (Украина) – 900

...89 (88). Катерина Бондаренко (Украина) – 759

...124 (124). Ангелина Калинина (Украина) – 487

...127 (151). Даяна Ястремская (Украина) – 476

...135 (136). Марта Костюк (Украина) – 441