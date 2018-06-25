Харьковская теннисистка удержалась в топ-5 рейтинга WTA

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) украинка Элина Свитолина осталась на пятом месте в списке лучших теннисисток планеты.
На прошлой неделе она сумела заработать немного очков благодаря выходу в четвертьфинал турнира в Бирмингеме, однако этого оказалось недостаточно, чтобы подняться вверх.
Первой ракеткой мира по-прежнему остается румынка Симона Халеп, сообщает официальный сайт WTA. Другая представительница Украины Леся Цуренко поднялась на три позиции и теперь занимает 34-ю строчку. Наилучший прогресс у Даяны Ястремской – выход в финал соревнований в Илкли принес нашей теннисистке +24 ступеньки в классификации.
Отметим, что в чемпионской гонке, где учитываются результаты лишь этого сезона, Элина Свитолина продолжает оставаться на 4-м месте. Сейчас Элина завершает подготовку к Уимблдонскому турниру, который стартует 2 июля.