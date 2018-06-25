Петр Порошенко подписал закон о продлении отпуска военным 25 июня 2018 г. источник 0 0

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» (относительно не учета времени проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно).

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, сегодня этот закон поступил в парламент с подписью главы государства. В пояснительной записке к нему сказано, что для ежегодных основных отпусков, а также для краткосрочных (до 10 дней) в особый период время проезда к месту проведения этих отпусков и обратно отдельно не учитывается.



«На практике это приводит к тому, что военнослужащие вместо, скажем, 30 дней ежегодного основного отпуска, фактически получают 22-23 суток. Так же бойцы в зоне АТО, которые получают 10-дневный отпуск, фактически могут использовать лишь 6-7 дней, что приводит к нарушению их прав», - говорится в сообщении.



В качестве примера приводится такой факт: «Военнослужащий из Западной Украины, который проходит службу в зоне АТО, около суток тратит на то, чтобы добраться из позиций своей части к железнодорожной или автобусной станции, чтобы доехать до Киева, и полсуток - сутки, чтобы добраться до места назначения. При таких условиях теряется 2-4 дня отпуска. А если основной ежегодный отпуск поделен на 2 части (а именно так и происходит чаще всего), то теряется 4-8 суток».



Отмечается, что изменения в закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» позволят не включать во время основного ежегодного отпуска и краткосрочных отпусков в особый период время проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно.