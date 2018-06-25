Жестокое убийство в Харькове: врачи рассказали о состоянии здоровья выжившей девочки

Об этом сообщил замглавврача Харьковской областной детской больницы Евгений Стрелец, сообщает издание KHARKIV Today
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"Ребенок осмотрен всеми врачами. Состояние удовлетворительное, жизни ничего не угрожает. О повреждениях идет консилиум, в результате которого эксперты дадут оценку, были это огнестрельные или резаные раны", - сообщил медик. Раны подростка - плеча, правого и левого бедра, - не опасны для жизни, - утверждает Евгений Стрелец.
Кроме девочки, при перестрелке выжила хозяйка квартиры, Ольга С. 1948 года рождения - мать погибшего мужчины.
"По информации свидетелей и непосредственно девочки и бабушки было передано ориентирование всем экипажам патрульной полиции - приметы вероятного преступника и авто, на котором он мог скрыться", - говорится в сводке полиции.
Благодаря этому довольно быстро в другой части города, на улице Шевченко, 146 был остановлен автомобиль Volvo под управлением Константина Б. 1976 года рождения. Мужчину задержали на месте, при обыске в салоне авто обнаружили автомат и ружье.
Напомним, вчера днем в Харькове произошло двойное убийство
: в своей квартире были расстреляны супруги, их дочь получила ранения. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст 115 (умышленное убийство) УК Украины.