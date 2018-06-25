Музей Сковороды приглашает гостей в амбар

Гость редакции «Вечернего Харькова» — директор Национального литературно-мемориального музея Г.С. Сковороды, заслуженный работник культуры Украины Наталья Мыцай.

В Сковородиновке расцветет купальский цветок

К Сковороде – за душевный покоем

Как поднять туристическую привлекательность Сковородиновки?

Личное дело



Наталья Ивановна МЫЦАЙ родилась 6 марта 1959 года в селе Ленинском Кролевецкого района Сумской области. В 1976 году окончила Ленинскую среднюю школу. В 1977 году поступила в Сумской педагогический институт им. А.С.Макаренко на филологический факультет, который окончила в 1982 году.



В 1994 году назначена директором Государственного литературно-мемориального музея Сковороды по совместительству.



С 1996 по настоящее время – директор Национального литературно-мемориального музея Г.С. Сковороды.



В 2009 году награждена знаком отличия «Залуженный работник культуры Украины», в 2013-м – почетной грамотой Министерства культуры Украины.



Отмечена муниципальной творческой премией Сковороды, благодарностью председателя Харьковской областной государственной администрации.



Награждена дипломом всеукраинского проекта "Украина туристическая-2008". В 2008 и 2009 годах получила почетные грамоты Министерства культуры и туризма. Награждена грамотой землячеств Харьковской области, множеством грамот управления культуры и туризма Харьковской облгосадминистрации. родилась 6 марта 1959 года в селе Ленинском Кролевецкого района Сумской области. В 1976 году окончила Ленинскую среднюю школу. В 1977 году поступила в Сумской педагогический институт им. А.С.Макаренко на филологический факультет, который окончила в 1982 году.В 1994 году назначена директором Государственного литературно-мемориального музея Сковороды по совместительству.С 1996 по настоящее время – директор Национального литературно-мемориального музея Г.С. Сковороды.В 2009 году награждена знаком отличия «Залуженный работник культуры Украины», в 2013-м – почетной грамотой Министерства культуры Украины.Отмечена муниципальной творческой премией Сковороды, благодарностью председателя Харьковской областной государственной администрации.Награждена дипломом всеукраинского проекта "Украина туристическая-2008". В 2008 и 2009 годах получила почетные грамоты Министерства культуры и туризма. Награждена грамотой землячеств Харьковской области, множеством грамот управления культуры и туризма Харьковской облгосадминистрации.

— Наталья Ивановна, добрый день! Меня зовут Мария. Слышала, что на территории музея Сковороды сейчас работает выставка «Харьковщина: туристические открытия». Чем она интересна, почему ее стоит посетить?— Действительно, с 18 мая по 8 июля в нашей «Экокоморе» работает туристическая выставка. Экспозиция рассказывает о туристических жемчужинах Слобожанщины. Здесь представлены все районы Харьковской области — фотографии-баннеры, карты, познавательная туристическая полиграфия, видеоматериалы. Посетив выставку, вы наверняка запланируете для себя несколько интересных экскурсий по Харьковщине. Уверена, некоторые места станут для вас настоящим открытием. У нас есть прекрасный Шаровский дворец в Богодуховском районе, Пархомовка в Краснокутском районе, Поющие террасы в селе Городнее Краснокутского района и т.д. Это хорошо известные места, в которых многие побывали и не прочь попасть туда еще раз. А сколько таких объектов, о которых жители региона даже не догадываются! Взять, например, соленые озера и пустыни, которые имеются в Харьковской области. Рассказывать обо всех туристических изюминках я не буду. Приезжайте – и посмотрите, сделайте для себя открытие.Выставка работает по графику музея — без выходных с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.45.— А что же это такое экологический туризм?— А вы приезжайте в Сковородиновку – экологически чистое место. Здесь цветут липы, полевые травы, у нас чистые пруды, которые находятся рядом с музеем. Никаких загрязнений. Харьков – очень красивый город, мы его любим. Там есть прекрасные парки, например парк Горького, где можно комфортно отдохнуть и интересно провести время на уникальных аттракционах. Все прекрасно. Но воздух... А вот такие места, как Сковородиновка, Шаровка, которые находятся в отдалении от крупных городов и больших дорог, — это экологические места. Тут очень чистый воздух. Приезжайте, прогуляйтесь по нашим липовым аллеям, вдохните этот упоительный аромат – и вы все поймете.— Наталья Ивановна, здравствуйте! Меня Михаил зовут. Мне интересно, что это за «Экокомора» такая, где проходят выставки?— Это деревянный амбар – экологически чистое помещение, которое мы назвали «Экокоморой». Памятник XIX века, который, кстати, остро нуждается в реставрации. Мы сейчас работаем над тем, чтобы открыть этот объект для всех, чтобы проводить здесь различные мероприятия.В прошлом году на День музеев мы провели толоку — вычистили часть этого помещения, привели его в порядок насколько можно и начали проводить там выставки. Здесь уже демонстрировалось несколько выставок, а сегодня даже очередь выстраивается в «Экокомору» на презентации экспозиций. В прошлом году выставлялась группа харьковских художников «Буриме» - Валентин Грицаненко, Александр Шеховцов, Олег Лазаренко и Александр Лысенко. А с мая нынешнего года работает туристическая выставка.— Здравствуйте! Это Виктория Георгиевна беспокоит. Наталья Ивановна, поделитесь, какие мероприятия у вас запланированы на ближайшее время?— Приглашаем 7 июля на празднование Ивана Купала — этот праздник уже более десяти лет проводится в Сковородиновке на базе музея. К нам приедут коллективы художественной самодеятельности из всех районов области. В этом году в основной программе будут выступать участники международного проекта European Festival и БО «Європейський благодійний фонд «Майбутнє України» – танцевальные коллективы, солисты Большого Слобожанского хора. Будет работать ярмарка – так называемая аллея мастеров. Желающие смогут посетить мастер-классы и «Школу козацького гарту», покататься на лошадях.Со 2 по 7 июля будет работать пленэр деревянной скульптуры, итоги которого мы подведем на празднике.Кроме того, в этом году впервые будет представлен «Музейний простір», где музеи области покажут свои интерактивные программы. И, конечно же, будет работать «Экокомора», в которой будет организован кинозал с демонстрацией фильмов киевского кинофестиваля украинского короткометражного кино «Відкрита ніч дубль 21». Всех участников праздника приглашаем на этновечеринку с купальским костром, вокруг которого все водят хоровод, поют песни. А потом девчата пускают венки в воду на пруду. В конце праздничного вечера на небе расцветет купальский цветок – красивейший фейерверк.В первое и второе воскресенье сентября у нас традиционно проходит Яблочный пленэр. На территории музея он проводится с 2013 года и основывается на том, что образ яблони в произведениях Сковороды встречается очень часто. Это творческое мероприятие, на которое съезжаются скульпторы, художники. На территории музея создаются композиции из яблок, проводится интерактивная программа для детей. На яблочном фестивале также можно приобрести оригинальную сувенирную продукцию и полакомиться яблочным вареньем по сковородиновским рецептам. Будет открыта выставка калиграфов из Киева и Харькова.Кроме того, на базе музея Сковороды проходят конференции. Одна из последних состоялась в мае. В последнее воскресенье сентября пройдут XXVI Международные сковородиновские чтения. Посвящены они памяти Мирослава Поповича – выдающегося философа. В честь дня памяти Григория Сковороды 9 ноября проходят Студенческие чтения. В этом году пройдут уже в тринадцатый раз.— Наталья Ивановна, добрый день! Честно говоря, никогда не была в Сковородиновке. Поделитесь, чем интересен ваш музей, стоит ли туда ехать? Меня зовут Ирина.— Едва откроете калитку музея, на вас сразу же снизойдет душевное спокойствие. Особенно остро это ощущает человек городской. Это отдых от суеты, стресса, постоянного напряжения наших дней.Музей Григория Сковороды расположен в бывшей усадьбе помещиков Ковалевских, где великий украинский философ умер в 1794 году. В доме есть мемориальная комната – «спокойная келья», в которой Сковорода любил работать и где завершил жизнь. В уютном парке сохранились памятные места, связанные с великим мыслителем. Парк хорошо распланирован и поддерживается в идеальном состоянии — воздух, тишина, спокойствие, здесь все располагает к неспешной созерцательности. Это остов громадного 700-летнего дуба на берегу пруда с памятным знаком, под сенью которого писал философ. Это колодец и огромный деревянный помещичий амбар, из которого мы и соорудили «Экокомору» – в этом помещении и на поляне перед ним мы проводим различные мероприятия.Недалеко от усадебного дома в сквере находится могила Григория Сковороды. На стилизованном под придорожный камень надгробии высечена лаконичная и удивительно емкая, достойная выдающегося философа авторская эпитафия: «Мир ловил меня, но не поймал». На водах живописного пруда — чудо-беседка, которая привлекает к себе мечтателей и влюбленных. Наши гости сразу же погружаются в особую атмосферу этого мистического места. Здесь по-особому воспринимаются музыка и поэзия, пение и шелест трав. У человека возникает желание стать лучше, добрее и по-настоящему счастливее.А усилить впечатление и полностью раскрыть всю историю этого места помогут наши интереснейшие экскурсии. Наверняка далеко не все хорошо знакомы с жизнью и творчеством этого уникального ученого-философа, который буквально очаровывал людей, смог предсказать день своей смерти и даже выкопал себе могилу. Нередко можно услышать от людей, посетивших наших музей: «Никогда не думал, что Сковорода писал так, как будто жил в наше время…». В музее предусмотрены и интерактивные программы. Наверняка заинтересует и взрослых, и детей игра «Странник» — путешествие по местам, где бывал Сковорода, а также познавательные квесты, интерактивные задания. Особенно полюбились нашим гостям «предсказания Сковороды» — небольшие бумажные сверточки с крылатыми фразами философа, которые они вытягивают наугад. Кто бы их ни прочитал, приходит к мнению, что это написано именно о нем.Кроме того, только в музее представлены личные вещи Григория Сковороды – это часы с дарственной надписью, скрипка, скрыня, к которой он имел прямое отношение, в ней сохранялись вещи Сковороды, когда он был в гостях у своих друзей Ковалевских. Оригиналы произведений философа находятся в Институте литературы имени Тараса Шевченко НАН Украины в Киеве.— Наталья Ивановна, здравствуйте! Меня зовут Вера Сергеевна. Судя по отзывам о музее Сковороды в интернете, место действительно уникально и посетить его стоит обязательно. Но дорога к национальному музею, к жемчужине Слобожанщины, насколько я знаю, просто в ужасающем состоянии...— К нам ведет Сумская трасса, на которой сейчас активно ведутся ремонтные работы. Уже взялись за участок дороги от Ольшан до Максимовки, а вот участок от Максимовки до Сковородиновки действительно находится в плохом состоянии. Поэтому вопрос дороги – наиболее важный для существования и работы музея. Туристические фирмы просто не хотят убивать свой транспорт по пути к нам.Пишем письма – и в Харьковскую областную администрацию, и в Харьковский областной совет – все они знают нашу проблему. Обещают что-то сделать. Но, насколько мне известно, в планах на нынешний год ремонт этого участка дороги не запланирован.— Наталья Ивановна, а иностранные туристы к вам заглядывают или дороги их тоже отпугивают?— Из Европы приезжают иностранцы в частном порядке – навещают родственников, друзей и обязательно посещают Сковородиновку. Бывают гости из Германии, Польши. На Ивана Купала приезжает много иностранцев – целый день у нас проводят, на Масленицу тоже едут… Из Китая вот были не так давно.— Помимо хороших дорог, что еще поможет повысить туристическую привлекательность Сковородиновки?— Готовится областная программа по культуре, рассчитанная на 2019–2023 годы, в которой целый раздел посвящен празднованию 300-летия со дня рождения Григория Сковороды. В музее много помещений, которые нуждаются в реставрационных работах. Тот же амбар, где находится «Экокомора». В прошлом году нам было передано помещение клуба, которое тоже является памятником архитектуры и нуждается в реставрации. Дуб Сковороды надо приводить в порядок. Да и само помещение музея реставрировалось последний раз более десяти лет назад. Необходимо менять экспозиции, благоустраивать территорию. То есть очень много вопросов, требующих внимания. Но мы надеемся, что за эти четыре года – до 2022-го, - многие из них будут решены позитивно. В том числе и вопрос с дорогами.Кстати, на сессии Харьковского облсовета уже было принято решение о выделении средств на изготовление проектно-сметной документации по «Экокоморе». Если будет готова документация, то, думаю, уже на следующий год выделят средства для реставрации этого объекта.Позитивные изменения, безусловно, скажутся и на самой Сковородиновке – на районном уровне уже вплотную взялись за улучшение инфраструктуры села, мобильной связи, рекреационной зоны, чтобы мы могли достойно принимать приезжающих к нам людей.