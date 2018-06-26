Украина

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Вступительная кампания в Украине начнется 2 июля

Вступительная кампания в Украине начнется 2 июля
Министр образования и науки Лилия Гриневич назвала основные даты вступительной кампании 2018 года
Так, регистрация электронных кабинетов поступающих начнется 2 июля.

"Эта пресс-конференция посвящена в первую очередь первому этапу вступительной кампании: 2 июля начнется регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузки в них необходимых документов", - сказала Гриневич.

По ее словам, сегодня Минобразования будет тестировать эту систему.

"Регистрация электронных кабинетов начнется 2 июля и закончится 25 июля. Прием заявлений и документов начнется 12 июля. Лица, которые будут поступать в вузы на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов, смогут подавать заявления до 20 июля. Абитуриенты, которые будут поступать только на основе сертификатов ВНО - до 26 июля. Творческие конкурсы будут проведены в несколько сессий - с 14 по 26 июля. Вступительные экзамены - с 21 по 26 июля, собеседования - с 21 по 23 июля включительно", - уточнила Гриневич.

Рейтинговый список поступающих с указанием рекомендованных к зачислению сформируют и обнародуют 1 августа.

"Поступающие, которые получат рекомендации, должны выполнить все требования к зачислению на места государственного или регионального заказа - то есть вовремя подать свои оригиналы документов до 6 августа. Зачисление поступающих по государственным или региональным заказом состоится 7 августа - то есть во время приказов о зачислении, а за средства физических или юридических лиц - не позднее 30 сентября. Это основные даты вступительной кампании", - сказала она.

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