Харьков

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В харьковском БТИ внедрили новые сервисы обслуживания харьковчан

В харьковском БТИ внедрили новые сервисы обслуживания харьковчан
В коммунальном предприятии «Харьковское городское бюро технической инвентаризации» теперь работают сервисы «Apple Pay» и «Google Pay».
Как сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот, бесконтактные системы мобильных платежей позволяют оплатить услуги в кратчайшее время.

«Месяц назад в Украине стала доступной система мобильных платежей «Аpple Pay». Она, наряду с такой системой, как «Google Pay», позволяет совершать платежи еще быстрее. Коммунальное предприятие «БТИ» одним из первых в Украине внедряет эти системы для своих сервисов. Во фронт-офисе предприятия в Центральном универмаге уже есть бесконтактные приемные терминалы.  Для того, чтобы провести оплату, нужно потратить всего 10 секунд», - рассказал Олег Дробот.

Он отметил, что система очень удобна и востребована, поскольку заявителям не нужно носить с собой банковскую карточку.

«После того как заказ в БТИ считается оформленным, администратор вносит соответствующую сумму за указанные услуги в терминал, заявитель подносит свой смартфон, выбирает связанную к нему банковскую карту и подтверждает платеж», - разъяснил директор Департамента регистрации.

Также Олег Дробот напомнил, что во фронт-офисе КП «БТИ» по-прежнему можно оплатить услуги через терминал как любой банковской картой, так и наличными средствами, передает сайт Харьковского горсовета.

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