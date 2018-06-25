В харьковском БТИ внедрили новые сервисы обслуживания харьковчан 25 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В коммунальном предприятии «Харьковское городское бюро технической инвентаризации» теперь работают сервисы «Apple Pay» и «Google Pay».