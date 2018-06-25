Общество

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Выпускники медуниверситета получили дипломы

Выпускники медуниверситета получили дипломы
Выпуск молодых специалистов Харьковского национального медицинского университета прошел сегодня, 25 июня, в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н. В. Лысенко.
Ректор ХНМУ Владимир Лесовой поздравил молодых специалистов с окончанием учебы.

«Сегодня мы выпускаем почти 1300 врачей, из них около 520 иностранцев. За эти годы мы подготовили 70 тысяч специалистов, которые работают во всех уголках Украины и во многих странах мира. Теперь и вы стали частью нашей большой семьи», - отметил он.

После торжественной части и вручения дипломов с отличием состоялся праздничный концерт.

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