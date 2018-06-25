Культура

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«Евровидение-2019» не будет проходить в Иерусалиме

«Евровидение-2019» не будет проходить в Иерусалиме
Стало известно, что конкурс "Евровидение-2019", который хотели перенести в Австрию, но впоследствии оставили в Израиле, не будет проходить именно в Иерусалиме.
В министерстве финансов Израиля заявили, что площадкой для проведения международного вокального соревнования, скорее всего, станет Тель-Авив.

Чиновник министерства заявил журналистам, что единственная площадка, которая отвечает всем требованиям организаторов "Евровидения", находится в Тель-Авиве, сообщает израильское издание Нaaretz.

Отмечается, что власти также рассматривает Хайфу как возможное место проведения конкурса.

Напомним, ранее министр культуры и спорта Израиля Мири Регев угрожала, что если "Евровидение" не будут проводить в Иерусалиме, то конкурса в стране вообще не будет. Именно из-за этого, организаторы международного конкурса выступили против проведения конкурса в Иерусалиме. Они заявили, что им нужна площадка, которая не спровоцирует конфликты или протесты.

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