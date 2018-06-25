В колонии учились оказывать первую помощь 25 июня 2018 г. Павел Гусев 0 0

В государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№ 18)» с осужденными провели занятия по оказанию первой медицинской помощи.

Во время занятий врач-терапевт доказал осужденным, которые находятся на стационарном лечении в медицинской части, меры оказания первой помощи при тепловом ударе и головокружении, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.



В связи с повышением температуры окружающей среды и увеличением обращений в медицинскую часть учреждения с жалобами на головную боль и головокружение, осужденные были ознакомлены с первыми признаками перегрева организма. Врач подчеркнул, что от того, насколько правильно и быстро оказана первая помощь при тепловом ударе, может зависеть жизнь человека.



Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что своевременная медицинская помощь положительно влияет на общее состояние здоровья осужденных и предотвращает возникновение хронических заболеваний.