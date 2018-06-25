Спорт

  • 143
    •  / 

«Жилстрой-1» узнал своих соперников по Лиге чемпионов

«Жилстрой-1» узнал своих соперников по Лиге чемпионов
В пятницу в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного группового этапа Лиги чемпионов среди женских команд.
Чемпион Украины, который получил право принять одну из десяти групп у себя в Харькове, попал в 6-ю группу вместе с "Олимпией-Клуж" из Румынии, "Кардиффом" из Уэльса и "Биркиркарой" из Мальты. Турнир пройдет с 7 по 13 августа. В первый день, 7 августа, сыграют "Олимпия" - "Кардифф", "Жилстрой-1" - "Биркиркара", во втором туре 10 августа встретятся "Олимпия" - "Биркиркара", "Жилстрой-1" - "Кардифф", а в заключительный день, 13 августа, состоятся встречи: "Жилстрой-1" - "Олимпия", "Биркиркара" - "Кардифф". 10 победителей групп и 2 лучшие команды из числа занявших в своих группах вторые места (по результатам игр против первой и третьей команд) присоединятся в 1/16 финала к 20 обладателям прямых путевок. Жеребьевка пар 1/16 финала состоится 17 августа, а игры и этой стадии пройдут 12/13 и 26/27 сентября.

А накануне в среду в Доме футбола в Киеве на заседании Комитета женского футбола ФФУ его член, представитель Харьковской областной федерации футбола Елена Коробка сообщила, что в ближайшее время будет создан оргкомитет по проведению в Харькове турнира отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в состав которого также войдет рабочая группа специалистов ФФУ. Комитет утвердил итоги Всеукраинских соревнований завершившегося сезона и принял ряд важных решений, направленных на развитие и популяризацию женского футбола в нашей стране. Члены комитета проголосовали за расширение высшей лиги с 10 до 12 команд с сезона-2019/2020. Поэтому команды, которые займут по итогам первенства Украины в первой лиге сезона-2018/2019 первое и второе места, сразу повысятся в классе, а третья команда первой лиги проведет два переходных матча с десятой командой высшей лиги. Клубы высшей лиги  обязаны иметь собственные детско-юношеские спортивные заведения (школы, интернаты, академии) или договор о сотрудничестве с детскими юношескими спортивными заведениями.

С целью популяризации женского футбола клубы будут обязаны вести видеосъемку всех матчей с последующим выкладыванием в Интернет. В Кубке Украины будут обязаны участвовать все без исключения клубы высшей лиги, а, начиная с сезона-2018/2019 в этом турнире команды будут иметь возможность произвести дополнительную четвертую замену, которую можно использовать в дополнительное время, в соответствии с нововведениями Правил игры.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.1579 грн
100 EUR 3062.31 грн
100 USD 2617.36 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи