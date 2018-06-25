«Жилстрой-1» узнал своих соперников по Лиге чемпионов 25 июня 2018 г. Олег Столбецов 0 0

В пятницу в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного группового этапа Лиги чемпионов среди женских команд.

Чемпион Украины, который получил право принять одну из десяти групп у себя в Харькове, попал в 6-ю группу вместе с "Олимпией-Клуж" из Румынии, "Кардиффом" из Уэльса и "Биркиркарой" из Мальты. Турнир пройдет с 7 по 13 августа. В первый день, 7 августа, сыграют "Олимпия" - "Кардифф", "Жилстрой-1" - "Биркиркара", во втором туре 10 августа встретятся "Олимпия" - "Биркиркара", "Жилстрой-1" - "Кардифф", а в заключительный день, 13 августа, состоятся встречи: "Жилстрой-1" - "Олимпия", "Биркиркара" - "Кардифф". 10 победителей групп и 2 лучшие команды из числа занявших в своих группах вторые места (по результатам игр против первой и третьей команд) присоединятся в 1/16 финала к 20 обладателям прямых путевок. Жеребьевка пар 1/16 финала состоится 17 августа, а игры и этой стадии пройдут 12/13 и 26/27 сентября.



А накануне в среду в Доме футбола в Киеве на заседании Комитета женского футбола ФФУ его член, представитель Харьковской областной федерации футбола Елена Коробка сообщила, что в ближайшее время будет создан оргкомитет по проведению в Харькове турнира отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в состав которого также войдет рабочая группа специалистов ФФУ. Комитет утвердил итоги Всеукраинских соревнований завершившегося сезона и принял ряд важных решений, направленных на развитие и популяризацию женского футбола в нашей стране. Члены комитета проголосовали за расширение высшей лиги с 10 до 12 команд с сезона-2019/2020. Поэтому команды, которые займут по итогам первенства Украины в первой лиге сезона-2018/2019 первое и второе места, сразу повысятся в классе, а третья команда первой лиги проведет два переходных матча с десятой командой высшей лиги. Клубы высшей лиги обязаны иметь собственные детско-юношеские спортивные заведения (школы, интернаты, академии) или договор о сотрудничестве с детскими юношескими спортивными заведениями.



С целью популяризации женского футбола клубы будут обязаны вести видеосъемку всех матчей с последующим выкладыванием в Интернет. В Кубке Украины будут обязаны участвовать все без исключения клубы высшей лиги, а, начиная с сезона-2018/2019 в этом турнире команды будут иметь возможность произвести дополнительную четвертую замену, которую можно использовать в дополнительное время, в соответствии с нововведениями Правил игры.