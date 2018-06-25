Аферисты прикидываются сотрудниками банка 25 июня 2018 г. Ирина Канунникова 0 0

Не верьте сообщениям о заблокированной банковской карте, присланным с частных телефонных номеров. В последние дни снова активизировались мошенники, которые обчищают карманы наивных граждан под видом сотрудников одного из государственных банков Украины.

За последние дни зафиксированы случаи мошеннических рассылок абонентам одного из украинских операторов SMS с частных мобильных номеров о якобы блокировке карт клиентов, сообщает служба безопасности «Приватбанка». В тексте сообщений мошенники предлагали клиентам позвонить по неизвестным номерам, а потом пытались завладеть их персональными данными.



«Ваша карта будет заблокирована банком. Срочно пройдите авторизацию или позвоните по телефонам: +38(094)144-21-38, +38(094)143-06-77», — такие СМС получают потенциальные жертвы аферистов.



— По факту мошеннических рассылок банк вместе с операторами связи оперативно заблокировали номера и передали информацию в киберполицию. По предварительным данным, мошенническая рассылка велась злоумышленниками из Запорожья, — сообщили в банке.



Служба безопасности «Приватбанка» в очередной раз обращает внимание: все коммуникации банка с клиентами, в том числе через SMS, ведутся исключительно со специального номера клиентской поддержки 3700.



— «Приватбанк» не отправляет своим клиентам сервисные или другие сообщения с обычных мобильных номеров и, тем более, не рассылает SMS о блокировках карт, — предупреждают в финучреждении.



